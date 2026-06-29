ABD ile İran Arasında Kritik Zirve: Yer ve Tarih Belli Oldu

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ABD ve İran arasında mutabakata varılması ve Cenevre'de gerçekleşen görüşmenin ardından dinen tansiyon karşılıklı suçlamalar ve saldırılar ile bir kez daha yükselmişti.

ARA BULUCULAR DEVREDE

Bugün ara bulucuların devreye girmesiyle birlikte tansiyon dinerken, Reuters, ABD ve İran arasında ara bulucular vasıtasıyla iletişimin kurulduğunu ve görüşmelerin yeniden başlayacağını belirten bir haber geçmişti.

ABD VE İRAN YARIN DOHA'DA GÖRÜŞECEK

Bu gelişmenin ardından ABD Başkanı Donald Trump, kendi sosyal medya sitesi Truth Social üzerinden dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Trump, İran tarafından bir görüşme talebi geldiğini belirtirken, görüşmenin yarın Doha'da gerçekleşeceğini açıkladı.

ABD BASINI GÖRÜŞMENİN YARIN OLACAĞINI DUYURMUŞTU

ABD merkezli Axios haber sitesinin, ismi açıklanmayan üst düzey ABD'li yetkiliye dayandırdığı habere göre, ABD ve İran birbirlerine yönelik saldırıları durdurma konusunda uzlaşarak Hürmüz Boğazı konusundaki anlaşmazlıkları çözmek için 30 Haziran'da Katar'da görüşme planladı.

SALDIRILAR 'ŞİMDİLİK' DURDURULDU, GEMİLERE GEÇİŞ SERBEST

Diğer bir ABD'li yetkili de her iki tarafın da "şimdilik" saldırılardan el çekeceğini ve ilki geçen hafta İsviçre'de yapılan teknik görüşmelerin devam edeceği için "gemilerin serbestçe hareket edebileceğini" söyledi.

GÖRÜŞMELERİN ADRESİ VE İÇERİĞİ DEĞİŞTİ

Görüşmeler hakkında bilgi sahibi bir başka kaynağa göre ise 30 Haziran'da yapılması planlanan görüşmeler başlangıçta İran'ın nükleer programına ilişkin teknik konuları ele almak üzere İsviçre'de gerçekleşecekti ancak tansiyonun yükselmesiyle birlikte görüşmeler hem farklı bir yere taşındı hem de Hürmüz Boğazı'ndaki duruma odaklandı.

'TEKNİK TOPLANTI PLANLANMADI'

Öte yandan İran Dışişleri Bakan Yardımcısı Kazım Garibabadi'nin Tasnim haber ajansına yaptığı açıklamada yaşanan gelişmelerin ardından tansiyonun düşmesine rağmen ABD ile mutabakat çerçevesinde yürütülen teknik çalışma grubu toplantılarının bu hafta için planlanmadığını duyurmuştu.

Kaynak: Haber Merkezi