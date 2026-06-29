Çin'de Gece Yarısı Şiddetli Deprem: 13 Yaralı Var, Yüzlerce Kişi Tahliye Edildi

Çin’in güneybatısındaki sismik olarak aktif Siçuan eyaleti, gece yarısı meydana gelen 5.5 büyüklüğündeki depremle sarsıldı. Sarsıntıda ilk belirlemelere göre can kaybı yaşanmazken, 13 kişi hafif şekilde yaralandı. Bölgede yüzlerce vatandaş güvenlik amacıyla acilen tahliye edildi.

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Çin'de deprem felaketleriyle sık sık gündeme gelen Siçuan eyaleti, yeni güne korkutan bir sarsıntıyla başladı.

Çin Deprem Ağları Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre, Siçuan eyaletine bağlı Yibin kentinin Gaoxian ilçesinde yerel saatle 00.12'de 5.5 büyüklüğünde deprem kaydedildi. Yerin 6 kilometre derinliğinde meydana gelen sarsıntının ardından bölgede arama kurtarma ve yardım çalışmaları başlatıldı.

13 KİŞİ YARALANDI

Yibin Deprem Yardım Komuta Merkezi'nden alınan bilgilere göre, saat 03.30 itibarıyla herhangi bir can kaybı bildirilmezken, hafif yaralanan 13 kişi çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Bölgede güvenlik amacıyla 196 kişinin tahliye edildiği ve yardım faaliyetlerinin koordineli bir şekilde sürdüğü aktarıldı.

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Kaynak: DHA

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