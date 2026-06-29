ABD ve İran Arasında Barış Çubuğu: Ara Bulucular Devreye Girdi, Görüşmeler Tekrar Başlayacak

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ABD ile İran, Hürmüz Boğazı çevresinde günlerdir devam eden karşılıklı çatışmaları durdurma ve barış görüşmelerine yeniden başlama konusunda anlaşmaya vardı.

'TARAFLAR DOHA'DA BİR ARAYA GELECEK'

Reuters'ın haberine göre, ara bulucuların devreye girmesiyle birlikte tansiyonun ciddi oranda düştüğü ve kurulan iletişim kanallarının işe yaradığı belirtildi. Tarafların görüşme noktasında ılımlı yaklaşım gösterdiği belirtilirken, ABD ve İran arasında mutabakat kapsamında oluşturulan teknik ekiplerin Katar'ın başkenti Doha'da ilerleyen günlerde yeniden masaya oturacağı öğrenildi.

'TARAFLAR GERİ ADIM ATTI'

Wall Street Journal'a (WSJ) konuya ilişkin bilgi veren bir ABD'li yetkili, ABD ile İran'ın, son günlerde yeniden başlayan çatışmaların ardından "şimdilik geri adım atmayı" kabul ettiğini belirterek, gemilerin artık Hürmüz Boğazı'ndan serbest şekilde geçebileceğini söyledi.

'HÜRMÜZ BOĞAZI'NDAN GEMİLER SERBESTÇE GEÇEBİLECEK'

Yetkili, bu ayın başlarında iki taraf arasında imzalanan mutabakat zaptına atıfta bulunarak, "Teknik görüşmelerin mutabakat zaptının tüm alanlarında devam etmesi planlanıyor. Her iki taraf da şimdilik görüşmelere ara verecek ve gemiler serbestçe hareket edebilecek" ifadeleri kullanılmıştı.

Kaynak: Haber Merkezi