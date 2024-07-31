Dışişleri, Haniye Suikastını Lanetledi

Hamas lideri İsmail Haniye, Tahran'da konutuna düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirdi. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada suikast lanetlendi.

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Dışişleri, Haniye Suikastını Lanetledi

Dışişleri Bakanlığı, Hamas Siyasi Büro Şefi İsmail Haniye’ye düzenlenen suikast hakkında yazılı açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

Haniye’nin Tahran’da gerçekleştirilen alçakça bir suikast sonucu katledilmesini lanetliyoruz.

Kendi vatanlarında, kendi devletlerinin çatısı altında huzur içinde yaşayabilmek için Haniye gibi yüz binlerce şehit veren Filistin halkına başsağlığı diliyoruz.

Netanyahu Hükümetinin barışa erişme niyetinde olmadığı bir kez daha gözler önüne serilmiştir.

Bu saldırı, aynı zamanda Gazze’deki savaşı bölgesel boyuta yayma hedefi taşımaktadır. Uluslararası toplum İsrail'i durdurmak için harekete geçmediği takdirde, bölgemiz çok daha büyük çatışmalarla karşı karşıya kalacaktır.

Türkiye, Filistin halkının haklı davasını desteklemeyi sürdürecektir.

Dışişleri, Haniye Suikastını Lanetledi - Resim : 1

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