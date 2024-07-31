İran Devlet Televizyonu Duyurdu: Hamas Lideri İsmail Haniye, Tahran'da Öldürüldü

İran televizyonu, Hamas lideri İsmail Haniye'nin Tahran'da konutuna düzenlenen terör saldırısında yaşamını yitirdiğini duyurdu.

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İran Devlet Televizyonu Duyurdu: Hamas Lideri İsmail Haniye, Tahran'da Öldürüldü

Hamas lideri İsmail Haniye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda öldürüldüğü bildirildi.

İran devlet televizyonunun Devrim Muhafızları Ordusunun açıklamasına dayandırdığı habere göre, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye, Tahran'da kaldığı konutuna düzenlenen saldırı sonucu yaşamını yitirdi.

Saldırıda Haniye'nin bir korumasının da hayatını kaybettiği aktarıldı.

İran basınında, olayla ilgili detayların daha sonra açıklanacağı kaydedildi.

HAMAS'TAN AÇIKLAMA

Hamas, Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'ın başkenti Tahran'da ikamet ettiği konuta İsrail ordusunun düzenlediği hava saldırısında öldürüldüğünü doğruladı.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, Haniye'nin yeni İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın görevi teslim törenine katılmak için Tahran'da bulunduğu belirtildi.

Haniye'nin, İsrail ordusunun tören sonrası Tahran'daki konutuna düzenlenen hava saldırısında hayatını kaybettiği aktarıldı. İran Devrim Muhafızları da, Haniye'nin Çarşamba sabahı düzenlenen saldırıda koruma görevlilerinden biriyle birlikte hayatını kaybettiğini doğruladı.

Devrim Muhafızları'ndan yapılan açıklamada, "Filistin İslami Direniş Hareketi Hamas'ın Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin Tahran'daki evi vuruldu. Haniye ve bir koruması, saldırı sonucu şehit oldu" denildi.

Devrim Muhafızları'nın internet sitesi Sepah üzerinden yapılan açıklamada, ayrıca şu ifadeler yer aldı:

"Olay soruşturuluyor. Soruşturmanın sonucu yakında kamuoyuna duyurulacak."

İsmail Haniye dün Tahran'da İran'ın yeni Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan'ın yemin törenine katılmıştı.

Kaynak: Ajanslar

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