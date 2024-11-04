Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, Sudan'daki saldırı olaylarına ilişkin paylaşım yaptı. Bakanlık saldırılardan endişe duyulduğunu belirterek, bir an önce ateşkes sağlanması çağrısında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Sudan Açıklaması

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Sudan'daki insani durumdan ve El-Cezire eyaletinde sivil halkı hedef alan, insancıl hukuka aykırı saldırılardan derin endişe duyuyoruz. Ateşkesin bir an önce sağlanarak barış ve istikrar ortamının tesis edilmesi gerektiğine inanıyoruz. Yerinden edilmiş insanların evlerine dönmesini ve insani yardım faaliyetlerinin aksamadan gerçekleştirilmesini sağlayacak önlemlerin gecikmeksizin alınması çağrısında bulunuyoruz. Sudan'ın egemenliğini, bağımsızlığını, toprak bütünlüğünü ve birliğini en güçlü şekilde destekliyoruz. Sudan halkının acılarının hafifletilmesi için gerekli insani yardımlarımızı sürdüreceğiz" denildi.

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Kaynak: ANKA

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