İsrail Basını Ateşkes İçin Tarih Verdi: Netanyahu 'Hizbullah, Litani Nehri'ne Kadar Geri Püskürtülmeli' Dedi
İsrail ve Hizbullah arasındaki çatışmalar sürerken İsrail basını ateşkes için tarih verdi. Konuya ilişkin konuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ise barış olsa da olmasa da Hizbullah’ın Lübnan’daki Litani Nehri’ne kadar geri püskürtülmesi gerektiğini söyledi.
İsrail’in Lübnan’a yönelik saldırıları devam ederken, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Hizbullah’ın Lübnan’daki Litani Nehri’ne kadar geri püskürtülmesi gerektiğini belirtti. Netanyahu, Lübnan sınırında yaptığı konuşmada, “Anlaşma olsun ya da olmasın, kuzeydeki sakinlerimizi güvenli bir şekilde evlerine döndürmenin anahtarı, Hizbullah'ı Litani'nin ötesinde tutmak, yeniden silahlanmasını önlemek ve bize karşı her türlü eyleme güçlü bir şekilde karşılık vermektir” dedi.
İSRAİL BASININDA ATEŞKES İDDİASI
İsrail basınının adı açıklanmayan bir yetkiliye dayandırdığı haberlerde ise, İsrail'in 10-14 gün içinde Hizbullah ile çatışmalara son verecek bir ateşkes anlaşmasına varabileceği öne sürüldü.
Kaynak: İHA
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