Dışişleri Bakanı Fidan, Ukraynalı Yetkiliyi Ağırladı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna Ulusal Güvenlik ve Savunma Konseyi Sekreteri Rüstem Umerov ile Ankara’da bir araya geldi.

Dışişleri Bakanlığı kaynakları, görüşmenin başkentte gerçekleştiğini bildirdi. Fidan ile Umerov’un, bölgesel gelişmeler ve ikili ilişkileri ele aldığı öğrenildi.

Kaynak: AA