Suriye, IŞİD Karşıtı Koalisyona Katıldı! SDG'den 'Entegrasyon Hızlanacak' Mesajı

Suriye’deki geçici yönetim, ABD öncülüğündeki IŞİD karşıtı uluslararası koalisyona resmen katıldı. Böylece Şam yönetimi, koalisyona dahil olan 90. ortak oldu. Gelişme, Suriye lideri Ahmed Şara’nın Beyaz Saray ziyareti sonrası duyuruldu. ABD’nin Suriye Büyükelçiliği açıklamasında, bu adım 'Suriye ve küresel terörle mücadele tarihinde dönüm noktası' olarak nitelendirildi.

SDG'DEN İLK YORUM

Kararın ardından ABD’nin Suriye’deki en önemli yerel müttefiki olarak bilinen SDG'den açıklama geldi. SDG Komutanı Mazlum Abdi, Başkan Donald Trump'a teşekkür etti. ABD'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Tom Barrack'la görüştüklerini belirten Abdi, "Şara’nın Beyaz Saray’daki temaslarının ardından SDG’nin Suriye devletine entegrasyonu hızlanacak" dedi. Abdi, bu süreci IŞİD’e karşı çok önemli bir adım olarak tanımladı ve "Birleşik bir Suriye’de halkımız için güvenli ve müreffeh bir geleceğe doğru ilerliyoruz" ifadelerini kullandı.

