Trump’tan ‘Netanyahu’yu Affet’ Mektubu

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a gönderdiği mektupta, yolsuzluk davalarıyla yargılanan Başbakan Binyamin Netanyahu’nun affedilmesini talep etti.

TRUMP’TAN DİKKAT ÇEKEN MEKTUP

İsrail basınında yer alan haberlere göre Trump, Cumhurbaşkanı Herzog’a gönderdiği mektupta, İsrail yargısının bağımsızlığına saygı duyduğunu ifade ederken Netanyahu hakkındaki davaların “siyasi ve haksız olduğunu” savundu. Mektubunda Herzog’a açıkça Netanyahu’yu affetmesi yönünde çağrıda bulundu.

CUMHURBAŞKANLIĞI DOĞRULADI

İsrail Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi, Trump’ın söz konusu mektubu gönderdiğini doğruladı. Açıklamada, Herzog’un Trump’a büyük saygı duyduğu belirtilerek, bir kişinin affedilmesi için Cumhurbaşkanlığına resmi başvuruda bulunulması gerektiği hatırlatıldı.

MECLİSTE DE AYNI ÇAĞRIYI YAPMIŞTI

Trump, geçtiğimiz ay İsrail Meclisinde yaptığı konuşma sırasında da Herzog’a dönerek Netanyahu’yu affetmesini istemişti. Ancak Herzog, bu çağrıya yanıt vermemeyi tercih etmişti.

NETANYAHU’NUN YARGI SÜRECİ SÜRÜYOR

İsrail tarihinde görevdeyken yargılanan ilk başbakan olarak kayıtlara geçen Binyamin Netanyahu, uzun süredir devam eden yolsuzluk davalarıyla gündemde. Dava süreci, ülkede hem siyasi hem de hukuki tartışmaların odağında yer almayı sürdürüyor.

Kaynak: AA