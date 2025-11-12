Trump’tan ‘Netanyahu’yu Affet’ Mektubu

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a gönderdiği mektupta, yolsuzluk davası süren Başbakan Binyamin Netanyahu’nun affedilmesini istedi. Trump, mektubunda davaların “siyasi ve haksız” olduğunu savunurken, Herzog’un bu talebe yanıt vermediği bildirildi.

Trump’tan ‘Netanyahu’yu Affet’ Mektubu
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog’a gönderdiği mektupta, yolsuzluk davalarıyla yargılanan Başbakan Binyamin Netanyahu’nun affedilmesini talep etti.

TRUMP’TAN DİKKAT ÇEKEN MEKTUP

İsrail basınında yer alan haberlere göre Trump, Cumhurbaşkanı Herzog’a gönderdiği mektupta, İsrail yargısının bağımsızlığına saygı duyduğunu ifade ederken Netanyahu hakkındaki davaların “siyasi ve haksız olduğunu” savundu. Mektubunda Herzog’a açıkça Netanyahu’yu affetmesi yönünde çağrıda bulundu.

CUMHURBAŞKANLIĞI DOĞRULADI

İsrail Cumhurbaşkanlığı Basın Ofisi, Trump’ın söz konusu mektubu gönderdiğini doğruladı. Açıklamada, Herzog’un Trump’a büyük saygı duyduğu belirtilerek, bir kişinin affedilmesi için Cumhurbaşkanlığına resmi başvuruda bulunulması gerektiği hatırlatıldı.

MECLİSTE DE AYNI ÇAĞRIYI YAPMIŞTI

Trump, geçtiğimiz ay İsrail Meclisinde yaptığı konuşma sırasında da Herzog’a dönerek Netanyahu’yu affetmesini istemişti. Ancak Herzog, bu çağrıya yanıt vermemeyi tercih etmişti.

NETANYAHU’NUN YARGI SÜRECİ SÜRÜYOR

İsrail tarihinde görevdeyken yargılanan ilk başbakan olarak kayıtlara geçen Binyamin Netanyahu, uzun süredir devam eden yolsuzluk davalarıyla gündemde. Dava süreci, ülkede hem siyasi hem de hukuki tartışmaların odağında yer almayı sürdürüyor.

Trump’ın Barış Planı Sarsılıyor! Netanyahu'dan Şok Talimat, Hamas'tan Sert Yanıt!Trump’ın Barış Planı Sarsılıyor! Netanyahu'dan Şok Talimat, Hamas'tan Sert Yanıt!Dünya
ABD'den İsrail'e Sert Uyarı: Gerilim Tırmanıyor! 'Trump Onu Mahveder' RestiABD'den İsrail'e Sert Uyarı: Gerilim Tırmanıyor! 'Trump Onu Mahveder' RestiDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Binyamin Netanyahu Donald Trump
Suriye, IŞİD Karşıtı Koalisyona Katıldı! SDG'den 'Entegrasyon Hızlanacak' Mesajı Suriye, IŞİD Karşıtı Koalisyona Katıldı! SDG'den Açıklama
TFF’den Galatasaray’a Soğuk Duş! Hacıosmanoğlu’ndan Taraftarı Çıldırtan Karar: Tepki Üstüne Tepki Yağıyor TFF'den Çıldırtan Karar! Tepki Üstüne Tepki Yağıyor
Fenerbahçe’de Hüsran! Devre Arası Gidecek Yıldızı Resmen Açıkladı: Saran Bu Sefer Affetmeyecek Devre Arası Gidecek Oyuncuyu Açıkladı
Filipinler Çifte Felaketin Pençesinde! Bilanço Katlanıyor Filipinler Çifte Felaketin Pençesinde! Bilanço Katlanıyor
ÇOK OKUNANLAR
SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Çifte Zam Hesabı: Maaşlar Baştan Hesaplandı! İşte Emekli ve Memur Maaşında Son Rakamlar SSK ve Bağ-Kur Emeklisine Çifte Zam Hesabı: Maaşlar Baştan Hesaplandı! İşte Son Rakamlar
Milyonlarca Sürücüye Kötü Haber! 81 İlde Geçerli: Ehliyeti Böyle Olanlara Para Ödenmeyecek Milyonlarca Sürücüye Kötü Haber! 81 İlde Geçerli: Ehliyeti Böyle Olanlara Para Ödenmeyecek
MSB'den Açıklama Geldi: Yüreğimiz Yandı! Gürcistan’da Düşen Uçaktaki 20 Askerimiz Şehit Oldu Gürcistan’da Düşen Uçaktaki 20 Askerimiz Şehit Oldu
Kimi Baba Olacaktı, Kimi Yeni Evlendi… 20 Şehidimizin Ailelerine Acı Haber Verildi 20 Eve Ateş Düştü! Şehitlerimizin Ailelerine Acı Haber Verildi
Kıskanmak'ın Seniha'sı Özgü Namal Trafik Kazası Geçirdi! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı Kıskanmak'ın Seniha'sı Özgü Namal Trafik Kazası Geçirdi! Apar Topar Hastaneye Kaldırıldı