Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın Lübnan’a resmi bir ziyarette bulunacağı belirtildi.

Dışişleri Bakanı Fidan, Lübnan'a gidiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Lübnan Dışişleri ve Göçmenler Bakanı Abdallah Bouhabib’in daveti üzerine Lübnan'a gidecek. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Fidan'ın Lübnanlı mevkidaşı Bouhabib’in davetine icabetle Lübnan’a resmi bir ziyarette bulunacağı belirtildi.

Görüşmelerde, ikili ilişkiler, güncel, bölgesel ve uluslararası gelişmelerin ele alınmasının öngörüldüğü kaydedildi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın, diplomasi trafiği bugün de devam etti. Fidan, bugün Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile telefonda görüşmüştü. Fidan ile Lavrov'un görüşmesinde, İsrail ve Filistin’deki gelişmeler ile İsrail’in Gazze’ye yönelik saldırıları ele alınmıştı.

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Hakan Fidan Lübnan İsrail-Filistin gerginlik
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