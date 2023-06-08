Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bugün bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede F-16 satın alımı, tahıl anlaşması ve İsveç'in NATO'ya üyelik süreci ele alındı.

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Dışişleri Bakanı Fidan, ABD'li mevkidaşı Antony Blinken ile görüştü

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Blinken, Bakan Fidan'ı yeni görevi nedeniyle tebrik etti.

Görüşmede ayrıca, İsveç’in NATO üyeliği, Türkiye-Ermenistan ve Azerbaycan-Ermenistan normalleşme süreçleri, F-16 satın alımı ve modernizasyonu ile Ukrayna tahıl anlaşması konuları ele alındı.

Her iki bakan, iki ülke arasında ortak gündem konularını ele almak üzere en kısa süre zarfında tekrar görüşme iradelerini vurguladılar.

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