Dikkat çeken ziyaret: Hakan Fidan Irak yolcusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22-24 Ağustos tarihleri arasında Irak'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Fidan hem Bağdat'la hem de Irak'ın kuzeyindeki bölgesel Kürt yönetimiyle görüşmeler gerçekleştirecek.

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Dikkat çeken ziyaret: Hakan Fidan Irak yolcusu

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 22-24 Ağustos tarihleri arasında Irak'a bir ziyaret gerçekleştirecek. Yapılan açıklamaya göre Bakan Fidan hem Bağdat’ta hem de Irak’ın kuzeyinde bölgesel Kürt yönetimiyle temaslarda bulunacak.

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklama şöyle:

"Sayın Bakanımız, 22-24 Ağustos 2023 tarihlerinde Irak'a resmi bir ziyarette bulunacaktır. Sayın Bakanımız, ziyaret kapsamında Bağdat'ta ve Erbil'de üst düzey temaslar gerçekleştirecektir. Ziyaret vesilesiyle, Irak'la işbirliğimizi olumlu bir gündem temelinde her alanda daha da ilerletmeye matuf imkanlar ele alınacak; güncel bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulacaktır."

Kuzey Irak’ta terör örgütü PKK’ya karşı yürütülen operasyonların devam ettiği dönemde ziyaretin gerçekleşecek olması dikkat çekti.

PKK’nın yayın organlarında sıklıkla bölgesel Kürt yönetimi hedef alınıyor.

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