Banyo sonrası telefonunu şarj etmek isteyen hamile kadın dakikalarca çarpılarak hayatını kaybetti

Brezilya'da banyo yaptıktan sonra telefonunu şarj etmeye çalışan 9 aylık hamile kadın, elektrik çarpması sonucu hayatını kaybetti.

KOCASI DA AKIMDAN NASİBİNİ ALMIŞ

Adı açıklanmayan koca, karısının banyodan çıktıktan sonra telefonunu şarj etmeye çalışırken elektrik çarpması sonucu hayatını kaybettiğini söyledi. Koca, "Olağandışı bir yüksek ses" duyduğunu ve ardından karısını bilincini kaybetmiş bir şekilde yerde bulduğunu belirtti. Jennifer'in kocası acil ekiplere yardım etmeye çalıştığını ancak aynı şekilde elektrik çarptığını ifade etti.

9 AYLIK HAMİLEYDİ

Campina Grande Cinayet Polis Karakolu'ndan Başkomiser Ramirison Pedro, olayın bir kaza olarak değerlendirildiğini ve olayın hala soruşturulduğunu ekledi. Öte yandan Jennifer, 9 aylık hamileydi.