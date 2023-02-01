Dev şirket işten çıkarma furyasına katıldı

Merkezi ABD'de bulunan çevrim içi ödeme sistemi PayPal, 2 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurdu.

Dev şirket işten çıkarma furyasına katıldı

PayPal Üst Yöneticisi (CEO) Dan Schulman, konuya ilişkin şirket çalışanlarına gönderdiği mesajda, geçen yıl boyunca müşterilerin ihtiyaçlarını karşılamak için yatırım yapmaya devam ederken zorlu bir makroekonomik ortamda şirketi güçlendirme ve yeniden şekillendirme konusunda önemli ilerleme kaydettiklerini aktardı.

Şirketin kaynakları temel önceliklere odaklayarak ve maliyet yapısını doğru bir şekilde ayarlayarak ilerleme kaydettiğini vurgulayan Schulman, ancak daha yapılacak çok iş olduğunu belirtti. Schulman, zorlukları ele almanın bazı zor kararları da beraberinde getirdiğini, şirketin küresel çapta 2 bin çalışanını işten çıkaracağını, bunun toplam iş gücünün yüzde 7'sine denk geldiğini kaydetti.

Dan Schulman, söz konusu işten çıkarmaların gelecek haftalarda gerçekleşeceğini bildirdi.

TEKNOLOJİ SEKTÖRÜNDE İŞTEN ÇIKARMA DALGASI BÜYÜYOR

Yükselen enflasyon ve olası resesyon, teknoloji sektöründe endişelere neden olurken, özellikle ABD'de birçok teknoloji şirketi, geçen yıl binlerce kişiyi işten çıkarma ya da yeni işe alımlara ara verme kararı almaya başlamıştı.

Bu şirketler arasında Meta ve Amazon gibi teknoloji sektörünün önde gelen firmalarının bulunması da dikkati çekmişti.


Son olarak, ABD'li teknoloji devlerinden Microsoft 10 bin çalışanını, Google'ın ana kuruluşu Alphabet ise 12 bin çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu.

Teknoloji sektöründeki işten çıkarmaları takip eden Layoffs.fyi sitesinin verilerine göre ise teknoloji şirketleri, 2022'nin başından bu yana 237 binden fazla çalışanının işine son verdi.

Fransa'da evsizlerin sayısı 10 yılda yüzde 130 arttı Dünya 01 Şubat 2023 13:35
Erdoğan'dan NATO çıkışı: İsveç boşa uğraşma, Finlandiya'ya bakışımız olumlu Dünya 01 Şubat 2023 13:07
Chelsea, İngiltere tarihinin en pahalı transferini yaptı Dünya 01 Şubat 2023 12:14
Azerbaycan'da İran casusu operasyonu: 29 kişi gözaltında Dünya 01 Şubat 2023 12:01
ÇOK OKUNANLAR
Cüneyt Özdemir ve Oğuzhan Uğur'un atışmasına Hayko Cepkin de girdi: 'Çakma nezaketli maval okuma' Cüneyt Özdemir ve Oğuzhan Uğur'un atışmasına Hayko Cepkin de girdi: 'Çakma nezaketli maval okuma'
Twitter kullanıcılarının oy tercihleri belli oldu: 76 bin kişilik ankette çarpıcı sonuç! Twitter kullanıcılarının oy tercihleri belli oldu: 76 bin kişilik ankette çarpıcı sonuç!
Gram altın yatırımcıları dikkat: Tüm senaryolar bir bir açıklandı Tüm senaryolar bir bir açıklandı
Yapı Kredi'nin şubat ayı emekli promosyonu belli oldu Yapı Kredi'nin şubat ayı emekli promosyonu belli oldu
EYT’liler dikkat: Uzman isimlerden 1261 gün uyarısı EYT’liler dikkat: Uzman isimlerden 1261 gün uyarısı