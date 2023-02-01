Fransa'da evsizlerin sayısı 10 yılda yüzde 130 arttı

Fransa'da artan ev kiraları nedeniyle barınma sorunu yaşayan kişi sayısının 4 milyonu geçtiği, evsizlerinin sayısının ise 330 bine yükseldiği bildirildi.

Fransa'da evsizlerin sayısı 10 yılda yüzde 130 arttı

Fransa merkezli yardım kuruluşu Abbe Pierre Vakfı, ülkede 2022'de barınma sorunlarına ilişkin yıllık raporunu yayımladı.

Rapor, ülkede geçen yıl itibariyle 4,15 milyon kişinin barınma sorunuyla boğuştuğunu ya da insanlık dışı şartlarda yaşadığını ortaya koydu.

Bu kategoridekilerin önemli bir kısmını, konforsuz şartlarda kalanların yanı sıra mutfak, tuvalet, kalorifer dairesi gibi sağlıksız koşullarda yaşayanlar oluşturdu.

Rapora göre, Fransa'da evsizlerin sayısı 330 bine çıktı ve bu oran 10 yılda yüzde 130 artış gösterdi.

Bunlardan 200 bini acil konaklama yerlerinde, 110 bini geçici sığınma merkezlerinde tutulurken, 27 bini sokak, metro, çadır veya arabalarda uyumak zorunda kalıyor.

SOKAKTAKİ KADIN VE ÇOCUK SAYISINDAKİ ARTIŞ ENDİŞE VERİCİ

Evsiz hamile ve bebekli kadınların sayısında artış olurken, sokaklarda yaşayan çocukların oranı da endişe verici boyutlara ulaştı.

Sadece 5 Aralık 2022 gecesi başkent Paris'te 122 çocuğun ebeveynleri acil servisleri arayarak çocuklarına bakamayacak durumda olduklarını aktardı. Bu oran aynı gün ülke genelinde 5 bini buldu. Bunlardan bin 346'sının konaklama sorunu çözümsüz kaldı.

Fransa'da kira ve faturasını ödeyememe gibi kırılgan durumda olanların sayısı ise 12 milyonu geçti.

Bunlar arasında önemli bir oran barındıkları yerlerde ısınma sorunu yaşarken, önemli bir kısmı çok küçük evlerde yaşamak zorunda kaldı.

MACRON YÖNETİMİNE ELEŞTİRİ

Barınma sorununun en önemli nedenlerinden biri de artan ev kiraları olurken, ülkede, 2022'de son 30 yıldır enerji başta olmak üzere bütün kalemlerde görülmemiş bir fiyat artışı damgasını vurdu.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ikinci dönemdir ülkeyi yönetmesine karşın ülkedeki barınma sorununu hükümetin yol haritasında öncelikli sıraya koymamakla eleştiriliyor.

Vakfın geçen yılki raporunda da Fransa'da evsizlerin ve kötü barınma şartlarına maruz kalanların sayısının arttığı, Macron dönemindeki politikaların yetersiz kaldığı belirtilmişti.

Kaynak: AA

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