Erdoğan'dan NATO çıkışı: İsveç boşa uğraşma, Finlandiya'ya bakışımız olumlu

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada İsveç ve Finlandiya'nın NATO üyeliklerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Erdoğan, İsveç'te yaşanan Kur'an yakma eylemine dikkat çekerek, "İsveç boşuna uğraşma. Benim mukaddes kitabım Kuran'ın yakılmasına, yırtılmasına müsaade ettiğin sürece, NATO'ya girmenize evet demeyiz." ifadelerini kullandı.

Erdoğan ayrıca, "Finlandiya konusunda bakışımız olumlu ama İsveç konusunda olumlu değildir, bunu da böyle bilin" diye konuştu.

Kaynak: Gerçek Gündem