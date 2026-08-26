Deprem Sonrası Nehir Taştı! Nepal'de Sel Felaketinde Bilanço Ağırlaşıyor

Nepal'in Çin sınırındaki Bhotekoshi Nehri'nde yaşanan taşkının yol açtığı sel felaketinde can kaybı 95'e yükseldi. Nepal Dışişleri Bakanı Shishir Khanal, ön bilgilere göre depremin ardından meydana gelen toprak kaymasının nehri kapatmasıyla ani sel baskınının yaşandığını belirtti.

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Nepal'in Çin sınırındaki Bhotekoshi Nehri'nde meydana gelen taşkın sonucu yaşanan sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 95'e yükseldi. Nepal ile Çin'e bağlı Tibet Özerk Bölgesi sınırında meydana gelen sel felaketinde bilanço ağırlaşıyor. Nepal Polisi, Bhotekoshi Nehri'nde meydana gelen taşkın sonucu sınır bölgelerinde yaşanan felakette hayatını kaybedenlerin sayısının 95'e yükseldiğini bildirdi.

Deprem Sonrası Nehir Taştı! Nepal'de Sel Felaketinde Bilanço Ağırlaşıyor - Resim : 1

'ÖNCE DEPREM OLDU SONRA ANİ SEL BASKINI YAŞANDI'

Nepal Dışişleri Bakanı Shishir Khanal yaptığı açıklamada, "Ön bilgilere göre önce bir deprem, ardından da toprak kayması meydana geldi. Toprak kaymasının nehri kapatması sonucu da ani sel baskını yaşandı" dedi. Khanal, ekiplerin bilgileri doğrulamaya çalıştığını aktardı. Nepal'in yanı sıra Çin'in de büyük zarar gördüğünü söyleyen Khanal, şu ana kadar 35 güvenlik ve 44 askeri personel ile gümrük ve göç idaresi çalışanlarından haber alınamadığını ifade etti. Khanal, Rasuwa ve Nuwakot bölgelerinin en ağır etkilenen yerler olduğunu söyledi.

YABANCI UYRUKLU KİŞİLERDEN HABER ALINAMIYOR

Nepal Turizm Kurulu'na göre, haber alınamayan yabancı uyruklu kişiler arasında 12 İngiliz, 142 Hindistan, 17 Malezya, 4 Güney Afrika, 3 ABD, 1 Avustralya ve 1 Hollanda vatandaşı bulunuyor. 111 kişinin ise uyruğu henüz doğrulanamadı. Nepal-Tibet sınırındaki sel felaketinin boyutunu gözler önüne seren yeni güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde, çamur ve sudan oluşan dev sel dalgasının sınırdaki Gyirong kasabasında binalara çarptığı görülüyor.

Kaynak: AA-DHA-İHA

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