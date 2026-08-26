Moskova'da Sır Zirve! CIA Direktörü John Ratcliffe Gizlice Rusya'ya Gitti, Kremlin Doğruladı

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Rusya ile ABD arasında istihbarat düzeyinde en üst düzey temas sağlandı. Başkent Moskova'da gazetecilerin karşısına geçen Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, küresel istihbarat dünyasında geniş yankı uyandıran gizli ziyareti resmen doğruladı.

ÖZEL SERVİSLER ARASINDA KRİTİK TEMAS

Sözcü Peskov, başkent Moskova'da gazetecilere gündemdeki konulara dair değerlendirmelerde bulundu.

ABD Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffe'in dün Moskova'ya geldiğini doğrulayan Peskov, "Özel servisler arasında temaslar gerçekleşti" ifadesini kullandı. Bunun olumlu bir gelişme olduğunu belirten Peskov, Vladimir Putin'e Ratcliffe ile temaslar hakkında bilgi verildiğini kaydetti.

'KİEV YÖNETİMİ ÇÖKÜYOR'

Ukrayna'nın sahada başarısız olduğunu ifade eden Peskov, cephedeki durumun bunu gösterdiğini söyledi. Peskov, Kiev yönetiminin çökmeye başladığını belirterek, "Avrupalıların bunu görmezden gelmesi büyük bir hata" değerlendirmesini yaptı.

Ermenistan'a ilişkin de bu ülkenin iç siyasetinde ağır süreçlerin yaşandığını söyleyen Peskov, bunların yasalara uygun şekilde gerçekleşeceğine dair umudunu dile getirdi.

Kaynak: AA