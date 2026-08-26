Fransa Alarmda! 12 İl İçin Turuncu Uyarı: Saatte 100 Kilometre Hızla Geliyor!

Avrupa'da sıra dışı hava olayları can yakmaya devam ediyor. Fransa'nın güneyini vuran ve 39 kişinin yaralanmasına yol açan kasırga felaketinin ardından, meteoroloji ajansı bu kez 12 il için turuncu alarm verdi. Saatte 100 kilometre hızı bulacak poyraz fırtınası, dolu ve sağanak yağış kapıda.

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Fransa Alarmda! 12 İl İçin Turuncu Uyarı: Saatte 100 Kilometre Hızla Geliyor!
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Fransa, küresel iklim krizinin tetiklediği şiddetli hava dalgalarıyla mücadele ediyor. Fransız meteoroloji ajansı Meteo-France'tan yapılan açıklamada, Charente, Deux-Sevres, Indre-et-Loire'ın da aralarında olduğu toplam 12 ilde dolu ve şiddetli yağışlar görülebileceği, rüzgarın saatte 100 kilometreye ulaşabileceği belirtildi.

HAYAT DURMA NOKTASINA GELEBİLİR

Meydana gelebilecek şiddetli hava olayları konusunda azami dikkat çağrısında bulunulan açıklamada, fırtına riski nedeniyle söz konusu illerde yerel saatle 18.00'den itibaren turuncu alarma geçileceği kaydedildi.

KASIRGANIN YARALARI HENÜZ SARILMADI

Fransa'nın güneyinde 24 Ağustos'ta etkili olan kasırga nedeniyle 39 kişi yaralanmıştı. Kasırga nedeniyle, Aude iline bağlı Pomas kasabasında yaklaşık 300 evde maddi hasar meydana gelmişti. Korsika Adası'nda da yıldırım düşmesi sonucu Ajaccio kenti yakınlarında yangın çıkmıştı. Yangın nedeniyle yaklaşık 200 kişi tahliye edilmişti.

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Kaynak: AA

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