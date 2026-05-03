Denizde 'Hayalet' Operasyon: 220 Milyon Dolarlık İran Tankeri ABD Ablukasını Yardı

İran ile ABD arasında Hürmüz Boğazı ve çevresinde tırmanan gerilimde, Tahran yönetimi kritik bir zafer ilan etti. Yaklaşık 220 milyon dolar değerinde petrol taşıyan 'HUGE' adlı süper tanker (VLCC), ABD donanmasının denetim ağını aşarak hedef bölgeye ulaştı.

RADARLARI KAPATIP GİZLİLİK TAKTİĞİ UYGULADI

Haber kaynaklarına yansıyan seyir verileri, dev tankerin izini kaybettirmek için nasıl yöntemler kullandığını ortaya koydu.

20 Mart 2026 tarihinde Malakka Boğazı’ndan ayrıldıktan sonra Otomatik Tanımlama Sistemi’ni (AIS) kapatan gemi, haftalarca “hayalet gemi” statüsünde ilerledi.

En son Sri Lanka açıklarında görülen tankerin, Endonezya’daki Lombok Boğazı üzerinden Riau Takımadaları'na ulaştığı tespit edildi.

ABLUKADA ÇATLAK MI OLUŞUYOR?

Fars Haber Ajansı, bu gelişmeyi "ABD ambargosunun başarısızlığı" olarak nitelerken, uzmanlar 1 milyon 900 bin varilden fazla petrolün sevk edilmesini stratejik bir hamle olarak görüyor. Öte yandan, ABD tarafı ablukanın hala etkili olduğunu ve İran’ın petrol gelirlerinin büyük oranda kesildiğini savunmaya devam ediyor.

KRİTİK ROTA LOMBOK VE RIAU

Tankerin geçiş yaptığı Lombok Boğazı, özellikle derin su geçişi gerektiren dev tankerler için alternatif bir rota olarak biliniyor. HUGE’un bu rotayı kullanarak Uzak Doğu pazarına ulaşması, İran’ın yaptırımları aşmak için yeni deniz koridorlarını aktif olarak kullandığını kayıtlar nitelikte.

Kaynak: AA