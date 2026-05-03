Klima Patlaması Apartmanı Alev Topuna Çevirdi: 9 Ölü

Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de sabaha karşı bir apartmanda çıkan yangın katliama dönüştü. İlk belirlemelere göre klima patlaması nedeniyle çıkan yangında 9 kişi hayatını kaybetti.

Hindistan, güne başkent Yeni Delhi'den gelen acı bir haberle uyandı. Vivek Vihar bölgesinde bulunan 4 katlı bir konutta, sabaha karşı henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangın kısa sürede tüm binayı sardı.

KLİMA PATLAMASI ŞÜPHESİ

Olay yerindeki ilk incelemelere göre yangına, bir dairede meydana gelen klima patlamasının neden olduğu değerlendiriliyor. İlk katta başlayan alevlerin, havalandırma boşlukları ve merdivenler aracılığıyla hızla üst katlara sıçraması can kaybının artmasına neden oldu.

CAN PAZARI YAŞANDI

Yetkililer, itfaiye ve kurtarma ekiplerinin yoğun çabası sonucu yaklaşık 15 kişinin alevlerin arasından sağ kurtarıldığını bildirdi. Ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen, binada bulunan 9 kişi yaşamını yitirdi. Yaralanan 4 kişi ise çevredeki hastanelerde tedavi altına alındı.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Bina tamamen tahliye edilirken, itfaiye ekipleri soğutma çalışmalarına devam ediyor. Yetkililer, yangının kesin çıkış nedenini belirlemek ve binadaki güvenlik önlemlerinin yeterliliğini incelemek üzere geniş çaplı bir soruşturma başlattı.

Kaynak: AA

