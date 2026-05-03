Kahramanmaraş'ta Yas Büyüyor: Almina, 18 Günlük Yaşam Mücadelesini Kaybetti

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu’na yönelik gerçekleştirilen ve tüm ülkeyi yasa boğan silahlı saldırıda ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

MÜCADELESİ 18 GÜN SÜRDÜ

Saldırı sonrası ağır yaralı olarak özel bir hastanenin yoğun bakım servisine kaldırılan küçük Almina, 18 gün boyunca yaşam savaşı verdi. Ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayan Almina’nın vefatı, ailesini ve eğitim camiasını yasa boğdu.

Küçük kızın cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Abdülhamid Han Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

CAN KAYBI 10’A ÇIKTI

15 Nisan günü meydana gelen dehşet verici olayda, 1 öğretmen ve 8 öğrenci olay yerinde ve sonrasında yaşamını yitirmişti. Almina’nın kaybıyla birlikte katliamdaki can kaybı 10’a ulaştı. Olayda yaralanan 13 kişinin ise tedavileri sürüyor.

Ortaokul düzeyindeki öğrencilerin Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu’nda, okul öncesi grubunun ise Şirinler Anaokulu’nda eğitimlerine devam etmesi kararlaştırılmıştı.

Kaynak: AA-DHA