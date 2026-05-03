Kahramanmaraş'ta Yas Büyüyor: Almina, 18 Günlük Yaşam Mücadelesini Kaybetti

15 Nisan’da Ayser Çalık Ortaokulu’nun hedef alındığı silahlı saldırıda ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu, 18 gündür verdiği yaşam mücadelesini kaybetti. Almina’nın vefatıyla birlikte katliamda hayatını kaybedenlerin sayısı 10’a yükseldi.

Son Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta Yas Büyüyor: Almina, 18 Günlük Yaşam Mücadelesini Kaybetti
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Kahramanmaraş'ta Ayser Çalık Ortaokulu’na yönelik gerçekleştirilen ve tüm ülkeyi yasa boğan silahlı saldırıda ağır yaralanan 11 yaşındaki Almina Ağaoğlu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

MÜCADELESİ 18 GÜN SÜRDÜ

Saldırı sonrası ağır yaralı olarak özel bir hastanenin yoğun bakım servisine kaldırılan küçük Almina, 18 gün boyunca yaşam savaşı verdi. Ancak yapılan tüm tıbbi müdahalelere rağmen kurtarılamayan Almina’nın vefatı, ailesini ve eğitim camiasını yasa boğdu.

Küçük kızın cenazesi, bugün öğle namazını müteakip Abdülhamid Han Camisi’nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

CAN KAYBI 10’A ÇIKTI

15 Nisan günü meydana gelen dehşet verici olayda, 1 öğretmen ve 8 öğrenci olay yerinde ve sonrasında yaşamını yitirmişti. Almina’nın kaybıyla birlikte katliamdaki can kaybı 10’a ulaştı. Olayda yaralanan 13 kişinin ise tedavileri sürüyor.

Ortaokul düzeyindeki öğrencilerin Şehit Tebernuş Özler Ortaokulu’nda, okul öncesi grubunun ise Şirinler Anaokulu’nda eğitimlerine devam etmesi kararlaştırılmıştı.

Başsavcılık Açıkladı: İsa Aras Mersinli'nin Annesi Psikologların 'Tedavi Edilmeli' Uyarılarını Görmezden GelmişBaşsavcılık Açıkladı: İsa Aras Mersinli'nin Annesi Psikologların 'Tedavi Edilmeli' Uyarılarını Görmezden GelmişGüncel

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Okullara Saldırı' Açıklaması: Silaha Sıkı Fren, Sosyal Medyaya Denetim GeliyorCumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Okullara Saldırı' Açıklaması: Silaha Sıkı Fren, Sosyal Medyaya Denetim GeliyorGüncel

Kaynak: AA-DHA

Etiketler
Kahramanmaraş Saldırı
Son Güncelleme:
Kadıköy’de Skandal! Yaşananlara Dayanamadı Apar Topar Stadı Terk Etti Kadıköy’de Skandal! Stadı Apar Topar Terk Etti
Hatay'da Sır Perdesi Aralanamıyor: 73 Gündür Kayıp Olan Uğur Çalışkan Nerede? Hatay'da Sır Perdesi Aralanamıyor: 73 Gündür Kayıp Olan Uğur Çalışkan Nerede?
İzmir Çevre Yolu Ücretli mi Oluyor? Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiren Açıklama Geldi İzmir Çevre Yolu Ücretli mi Oluyor? Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiren Açıklama Geldi
Beşiktaş’ta Ortalık Karıştı! Hülya Avşar’dan Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı: Tam Destek Verdi Ortalık Karışık! Çarpıcı Sergen Yalçın Çıkışı
ÇOK OKUNANLAR
Güle Güle Şampiyon: Pistlerin 'Pes Etmeyen' Devi Alex Zanardi Hayatını Kaybetti Güle Güle Şampiyon: Pistlerin 'Pes Etmeyen' Devi Alex Zanardi Hayatını Kaybetti
Orta Doğu'da 'Kıyamet' Senaryosu: İsrail Ordusu ABD'nin İran Saldırısı İçin Mevzi Aldı Orta Doğu'da 'Kıyamet' Senaryosu: İsrail Ordusu ABD'nin İran Saldırısı İçin Mevzi Aldı
Şişli'de Vahşetin Perde Arkası: Gelinini Öldürüp Pencerede Sigara İçti! Gelinini Öldürüp Pencerede Sigara İçti!
İzmir Çevre Yolu Ücretli mi Oluyor? Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiren Açıklama Geldi İzmir Çevre Yolu Ücretli mi Oluyor? Milyonlarca Sürücüyü İlgilendiren Açıklama Geldi
Bakan Ersoy Kapıyı Araladı: Kurban Bayramı Tatili 9 Gün Olacak mı? Kurban Bayramı Tatili 9 Gün Olacak mı?