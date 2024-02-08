Dehşet: Doğum sırasında bebeğin kafasını kopardı!

ABD'de, 10 Temmuz 2023 tarihinde dünyaya gelen bebeğin, doğum esnasında başı koptu. Bebeğin ölümü ile alakalı aile tarafından cinayet davası açıldı. Doktorlar tarafından yapılan açıklamada, bebeğin doğum sırasında "omuz distosisi" sebebiyle sıkıştığı belirtildi.

T24'te yer alan habere göre 20 yaşındaki annenin, sezaryen taleplerine rağmen normal doğuma alındığı öne sürüldü. Gece boyunca normal doğum denemelerinin ardından, anne sezaryene alındı. Ardından bebeğin cesedi teslim edildi.

Doktorların, anne ve babanın otopsi taleplerini reddettiği, otopsi için yüksek meblağlı faturalar çıkardıkları iddia edildi.

Anne ve baba, bebeği son kez görüp kucağına almak istediklerinde bebeğin başının vücudundan ayrılmış olduğunu gördüklerini anlattı. Bebeğin vücut bütünlüğünün bozulduğunu gizlemek için, bir battaniyeye sıkıca sarıldığı iddia edildi.

Hastane, doktor ve çalışanların tamamına dava açıldı. Davaya bir araştırmacı atandı ve bebek için otopsi istendi. Annenin doğum esnasındaki tüm girişimlerde "uyanık" olduğu ve "dayanılmaz acılar çektiği" belirtilerek, tazminat talebinde bulunuldu.