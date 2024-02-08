İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de can kaybı 27 bin 840'a çıktı

İsrail'in, halkı zorla aç ve susuz bıraktığı Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılarında öldürdüğü Filistinlilerin sayısı 130 artarak 27 bin 840'a yükseldi.

Son Güncelleme:
İsrail'in saldırısı altındaki Gazze'de can kaybı 27 bin 840'a çıktı

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 125 gündür sürdürdüğü saldırılara ilişkin bilgi verdi.

İsrail güçlerinin son 24 saatte Gazze Şeridi'nde 130 Filistinliyi daha öldürdüğü, ölen kişi sayısının 27 bin 840'a yükseldiği aktarıldı.

Son saldırılarda 170 kişinin daha yaralandığı Gazze Şeridi'nde toplam yaralı sayısının da 67 bin 317'ye ulaştığı kaydedildi.

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Kudra, hala enkaz altında ve yol kenarlarında ölülerin bulunduğunu ancak İsrail güçlerinin engellemesi sebebiyle sağlık ekipleri ile sivil savunma görevlilerinin cenazelere ulaşamadığını vurguladı.

Netanyahu ateşkesi reddetti, Refah'a yeni saldırı emri verdiNetanyahu ateşkesi reddetti, Refah'a yeni saldırı emri verdiDünya

Kaynak: AA

Etiketler
Gazze İsrail Filistin
Son Güncelleme:
Elektrikli otomobil kullananlar dikkat! Hayat kurtaran teknik Elektrikli otomobil kullananlar dikkat! Hayat kurtaran teknik
Moda devi Hermes, İzmirli sahafın peşinde Moda devi Hermes, İzmirli sahafın peşinde
Kolesterole doğal çözüm: Çeyrek bardak tüketildiğinde fayda ediyor Kolesterole doğal çözüm: Çeyrek bardak tüketildiğinde fayda ediyor
İsrail'den Gazze'ye saldırı: 14 kişi hayatını kaybetti İsrail'den Gazze'ye saldırı: 14 kişi hayatını kaybetti
ÇOK OKUNANLAR
Yaşam kalitesi en yüksek 10 kent açıklandı: İşte zirvedeki şehir! Yaşam kalitesi en yüksek 10 kent açıklandı: İşte zirvedeki şehir!
21. yüzyılın en iyi 100 filmi belli oldu: Listede Türkiye'den de bir yapım var! 21. yüzyılın en iyi 100 filmi belli oldu: Listede Türkiye'den de bir yapım var!
Banka hesabı olan herkesi ilgilendiriyor: 31 Mayıs son gün, paranız buhar olabilir! Banka hesabı olan herkesi ilgilendiriyor: 31 Mayıs son gün, paranız buhar olabilir!
Sürücüler dikkat, had safhaya çıktı: Mecburi trafik sigortasında büyük oyun! Mecburi trafik sigortasında büyük oyun!
Son 25 yılın en iyi dizileri açıklandı: Dev yapım, zirveyi kimseye bırakmadı Son 25 yılın en iyi dizileri açıklandı