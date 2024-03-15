Cinsel organına 11 tane metal halka geçiren adam hastanelik oldu

Tayland'da bir adam, penisine 11 tane metal halka geçirince hastanelik oldu.

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Cinsel organına 11 tane metal halka geçiren adam hastanelik oldu

T24'ün aktardığına göre, Tayland'ın Bangkok kentinde cinsel organına 11 tane metal halka geçiren adam, halkaları çıkaramayınca hastaneye kaldırıldı.

Bilincini kaybeden adamın penisi tehlikeli bir şekilde şişmeye ve morarmaya başladı, doktorlar halkaları dikkatli bir şekilde kesmeye çalıştı.

Halkaların genellikle tek başına yapılan bir seks eylemi sırasında hazzı arttırmaya yardımcı olmak amacıyla kullanıldığı öğrenildi. Ancak çok uzun süre takılması halinde penisin herhangi bir uyarı olmaksızın sert bir ereksiyona sahip olduğu bir rahatsızlık olan priapizme neden olabilmekte.

Bu durum, bazen amputasyona yol açabilen penis kangreni de dahil olmak üzere kalıcı hasara neden oluyor.

Cerrahlar, hasta sakinleştirildikten sonra halkayı çıkarma girişimlerinde iki kez başarısız olduklarını, bir denemede ortopedik salınımlı testere kullanıldıklarını söyledi. Adamın şu an hastanede iyileştiği belirtildi.

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