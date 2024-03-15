Büyücü olmadıklarını kanıtlamak için öldüler!

Angola'nın yerel basınında çıkan habere göre, büyücülük yapmadıklarını kanıtlamak için bitkisel bir sıvı içen 50 kişi hayatını kaybetti.

Büyücü olmadıklarını kanıtlamak için öldüler!

Yerel basındaki habere göre, bölge yetkililerinden Luzia Filemone, Angola'nın orta bölgesindeki Camacupa'da 50 kişinin zehirlenerek öldüğünü açıkladı.

Filemone, söz konusu 50 kişinin, büyücülük yapmadıklarını kanıtlamak için ocak ve şubat aylarında bitkisel bir sıvı içerek hayatlarını kaybettiğini belirtti.

Ölümlerle ilgili geleneksel şifacıları suçlayan Filemone, "50'den fazla kurban, geleneksel şifacılara göre kişinin büyücülük yapıp yapmadığını kanıtlayan bu gizemli sıvıyı içmeye zorlandı." dedi.

Nüfusunun çoğunluğu Katolik Hristiyanlardan oluşan ve eski Portekiz sömürgesi Angola'da büyücülük günümüzde de yaygın.

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