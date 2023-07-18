Çin'de Talim Tayfunu: Yaklaşık 230 bin kişi tahliye edildi

Çin'in güneyindeki Guandong eyaletinde Talim Tayfunu etkili oldu. Tayfun nedeniyle yaklaşık 230 bin kişi evlerinden tahliye edildi.

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Çin'de Talim Tayfunu: Yaklaşık 230 bin kişi tahliye edildi

Çin'in güneyindeki Guandong eyaletinde etkili olan Talim Tayfunu nedeniyle yaklaşık 230 bin kişi evlerinden tahliye edildi.

BBC'nin haberine göre, rüzgar hızının saatte 140 kilometreye çıktığı tayfundan dolayı yüzlerce uçak ve tren seferleri iptal edildi.

Guandong eyaletini etkisi altına alan Talim Tayfunu nedeniyle yaklaşık 230 bin kişi evlerinden tahliye edildi. Bölge sakinlerine kıyı şeridinden uzak durmaları uyarısı yapıldı.

Vietnam'da da Talim Tayfunu'nun en fazla etkileyeceği tahmin edilen bölgelerden yaklaşık 30 bin kişi tahliye ediliyor.

Hong Kong'da dün Talim Tayfunu nedeniyle okullar ve borsa geçici olarak kapatılmıştı.

Kaynak: AA

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