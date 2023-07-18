Rusya’dan Ukrayna’ya hava saldırısı

Rusya’nın Ukrayna’nın güneyine ve doğusuna insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırılar nedeniyle Mikolayiv’de bir tesiste yangın çıktı. Saldırılarda 1 kişi yaralandı.

Son Güncelleme:

Ukrayna Hava Kuvvetleri tarafından yapılan açıklamada, Rusya’nın gece saatlerinde Ukrayna’nın güneyine ve doğusuna insansız hava araçlarıyla (İHA) ve seyir füzeleriyle saldırılar düzenlediği belirtildi.

Ülkenin güneyinde kalan Odessa, Mikolayiv, Donetsk, Herson, Zaporijya ve Dnipropetrovsk bölgelerinin tehdit altında olduğu kaydedilen açıklamada, Rusya’nın Poltava, Cherkasy, Dnipropetrovsk, Harkov ve Kirovahrad bölgelerine seyir füzeleriyle saldırı düzenleme ihtimalinin olduğu ifade edildi. Saldırılarda 6 insansız hava aracının Ukrayna ordusu tarafından imha edildiği bildirildi. Odessa ve Mikolayiv’e fırlatılan 36 insansız hava aracından 31’inin Ukrayna Hava kuvvetleri tarafından düşürüldüğü, 21 İran yapımı Shaded füzelerinin ise Odessa’da düşürüldüğü açıklandı.

Saldırılarda kullanılan Shaded 136 tipi füzelerden birinin Karadeniz kıyısına yakın liman kenti Mikolayiv’de bir tesiste yangın çıkardığı ifade edilirken birçok evin ve altyapının zarar gördüğü, enkaz altında kalan bir kişinin ise hastaneye kaldırıldığı açıklandı. Ukrayna’nın birçok bölgesinde hava saldırıları nedeniyle alarmlar çalarken saldırılara ilişkin Rusya tarafından bir açıklama yapılmadı.

Kaynak: İHA

Etiketler
Rusya - Ukrayna savaşı Ukrayna Rusya
Son Güncelleme:
Mangal yaparken bilmeniz gereken püf noktalar. Etin çok daha lezzetli olmasını sağlıyor Mangal yaparken bilmeniz gereken püf noktalar. Etin çok daha lezzetli olmasını sağlıyor
Güney Kore'de nüfusa kaydı yapılmayan bebeklerde ölüm sayısı 249'a yükseldi Güney Kore'de nüfusa kaydı yapılmayan bebeklerde ölüm sayısı 249'a yükseldi
Spiker ile aşk yaşadığı iddiası: Çin Dışişleri Bakanı kayıplara karıştı Çin Dışişleri Bakanı kayıplara karıştı
Lüks otellerdeki gibi lezzetli spagetti tarifi - Asla makarna kırılmıyor ve asla su çekmiyor Lüks otellerdeki gibi lezzetli spagetti tarifi - Asla makarna kırılmıyor ve asla su çekmiyor
ÇOK OKUNANLAR
Ona sakın sırrınızı vermeyin: Dedikoduyu en çok seven burç açıklandı Dedikoduyu en çok seven burç açıklandı
Memur ve emekli için maaş farkı ödemesi tarihi belli oldu: İşte ödeme takvimi Memur ve emekli için maaş farkı ödemesi tarihi belli oldu: İşte ödeme takvimi
Yeni zamlar kapıda: İki vergide daha artış bekleniyor İki vergide daha artış bekleniyor
Ebrar Karakurt'u kutlayan Özgür Demirtaş, o yorumu böyle yanıtladı Ebrar Karakurt'u kutlayan Özgür Demirtaş, o yorumu böyle yanıtladı
Asgari ücret, emekli zammı derken beklenen haber geldi: 'Yüzde 20-30 oranında zam gelebilir' Asgari ücret, emekli zammı derken beklenen haber geldi: 'Yüzde 20-30 oranında zam gelebilir'