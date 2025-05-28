Çin'den 4 Ülkeye Vize Muafiyeti
Çin, 4 Körfez ülkesine tek taraflı vize muafiyeti programına dahil edeceğini açıkladı.
Çin, koronavirüs salgınının ardından ülkeye yurt dışından seyahatleri artırmayı amaçlayan tek taraflı vize muafiyeti programına 4 Körfez ülkesini dahil edeceğini açıkladı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt ve Bahreyn vatandaşlarının vize serbestisinden yararlanacağını duyurdu. Söz konusu ülkelerden gelen normal pasaport sahibi kişilerin, 9 Haziran 2025-8 Haziran 2026 tarihlerinde Çin'e 30 günü aşmamak kaydıyla vizesiz seyahat edebileceği kaydedildi.
Kaynak: DHA
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