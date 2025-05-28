Çin'den 4 Ülkeye Vize Muafiyeti

Çin, 4 Körfez ülkesine tek taraflı vize muafiyeti programına dahil edeceğini açıkladı.

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Çin'den 4 Ülkeye Vize Muafiyeti

Çin, koronavirüs salgınının ardından ülkeye yurt dışından seyahatleri artırmayı amaçlayan tek taraflı vize muafiyeti programına 4 Körfez ülkesini dahil edeceğini açıkladı.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mao Ning, Suudi Arabistan, Umman, Kuveyt ve Bahreyn vatandaşlarının vize serbestisinden yararlanacağını duyurdu. Söz konusu ülkelerden gelen normal pasaport sahibi kişilerin, 9 Haziran 2025-8 Haziran 2026 tarihlerinde Çin'e 30 günü aşmamak kaydıyla vizesiz seyahat edebileceği kaydedildi.

Kaynak: DHA

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