Çin’deki selde 45 kişi öldü

Çin’de Temmuz ayı sonunda etkili olan şiddetli yağışlar ve sel nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 45’e yükseldi.

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Çin’deki selde 45 kişi öldü

Çin’de etkili olan Doksuri Tayfunu’nun ardından ülkede yaşanan sel felaketinde can kaybı artıyor.
Ülke genelinde etkili olan şiddetli yağışların neden olduğu sel felaketinde ölü sayısı 45’e yükseldi.

Başkent Pekin’de 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında yaşanan sel felaketinde arama kurtarma çalışmalarına katılan 5 kişinin daha hayatını kaybetmesiyle toplam sayı 38’e yükseldi. Biri kurtarma personeli 18 kişiden hala haber alınamıyor. Doksuri Tayfunu’nun etkisiyle Pekin ve çevre şehirlerde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selden yaklaşık 1 milyon 290 bin kişi etkilenirken, 59 bin ev yıkıldı. Su baskınları 15 bin hektarlık ekim alanına da zarar verdi.

NEHİR TAŞTI: 7 ÖLÜ

Çin’in güneybatı kesiminde yer alan Sichuan eyaletindeki şiddetli yağışlar sabah saatlerinde bir nehrin taşmasına neden oldu. Eyaletin Ya’an kentindeki Longxi Nehri’nin turistik noktalarından biri olan Yulinba’da fotoğraf çeken turistler, aniden yükselen suların altında kaldı. Olayda 7 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi kurtarıldı. Bölgede arama-kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Kaynak: İHA

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