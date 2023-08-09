Fransa'da facia: Engellilerin kaldığı yazlık konuttaki yangında 9 kişi öldü

Fransa'nın Alsas bölgesinde engellilerin kaldığı yazlık konutta çıkan yangında içeride olduğu belirtilen 11 kişiden 9'unun cesedine ulaşıldı.

Haut-Rhin Valiliğinin açıklamasına göre, bölgedeki Colmar kentinde engellilerin kaldığı Wintzenheim yerleşkesindeki yazlık konutta sabah saatlerinde yangın çıktı.

Olay yerine kısa süre sonra gelen itfaiye ekipleri 17 kişiyi tahliye ederek alevleri kontrol altına aldı.

Güvenlik birimleri, konutta mahsur kalan 11 kişiden 9'unun cesedine ulaşıldığını açıkladı.

2 kişiye henüz ulaşılamazken, alevlerden etkilenen bir kişi acil servise kaldırıldı.

Bölge Valiliği, hala ulaşılamayan 2 kişinin de ölmüş olabileceğini aktardı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, eski adı Twitter olan X sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Wintzenheim'de yangının çıktığı bir yazlık konutta engelli bireyler ile refakatçilerinin kaldığını belirtti.

Yangında hayatını kaybedenlerin ailelerine ve etkilenenlere iyi dileklerini ileten Macron, yangında birçok kişiyi tahliye eden itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

Öte yandan Başbakan Elisabeth Borne, yangın nedeniyle bölgeye gideceğini açıkladı.

Kaynak: AA