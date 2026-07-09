Çin'de Katliam Gibi Fabrika Yangını: 28 İşçi Hayatını Kaybetti

Çin'de meydana gelen fabrika yangını faciasında acı tablo ortaya çıktı. İlk belirlemelere göre fabrikada yaşanan faciada 28 işçi hayatını kaybetti.

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Çin’in Fujian eyaletine bağlı Jinjiang kentindeki Huiteng Shoes adlı ayakkabı fabrikasında çıkan yangında can kaybı netleşti.

28 KİŞİ HAYAYINI KAYBETTİ

Çin basını, yangında 28 kişinin hayatını kaybettiğini bildirdi. Yerel yetkililer, yangının kontrol altına alındığını açıkladı.

Xİ JİNPİNG'DEN 'TÜM İMKANLAR SEFERBER EDİLSİN' TALİMATI

Çin Devlet Başkanı Xi Jinping, yaralıların tedavi edilmesi, hayatını kaybedenlerin yakınlarına gerekli desteğin sağlanması ve yangının nedeninin hızla araştırılarak sorumluların hesap vermesi için "tüm imkanların seferber edilmesi" talimatını verdi.

KAPSAMLI DENETİM ÇAĞRISI

Xi ayrıca, bu yıl ülkede meydana gelen çok sayıdaki iş kazasına dikkat çekerek, ülke genelindeki yerel yönetimler ve ilgili kurumların bu olaylardan ders çıkarması, gizli riskleri ortadan kaldırmak için kapsamlı denetimler yapması ve benzer faciaların önlenmesi gerektiğini vurguladı.

Kaynak: İHA

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