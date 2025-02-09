Çin'de Heyelan Faciası: 1 Kişi Öldü, 28 Kişi Kayıp

Şiddetli yağışların etkili olduğu Çin'in Sıçuan eyaletinde dün yaşanan heyelandan acı haber geldi. 1 kişi hayatını kaybederken toprak altındaki 28 kişiyi arama çalışmaları sürüyor. Bölgede yaşayan 360 kişi ise tahliye edildi.

Çin'de Heyelan Faciası: 1 Kişi Öldü, 28 Kişi Kayıp

Dün sabah saatlerinde Yibin ilinin Cünlien ilçesine bağlı Cinping köyünde meydana gelen heyelanın ardından bölgede yaşayan 360 kişinin tahliye edildiği bildirildi. Açıklamada, 10 evin toprak altında kaldığı heyelanda kurtarma ekiplerinin 1 kişinin cansız bedenine ulaştığı, 28 kişinin halen kayıp olduğu belirtildi.

Kurtarma ekipleri dün iki kişiyi toprak altından yaralı çıkarmıştı. Yaralıların Cünlien ilçesinde hastanede tedavi edildiği bilgisi paylaşıldı. Başbakan Yardımcısı Liu Guocong, ilçeye giderek yaralıları ziyaret ederken kurtarma ekiplerine can kaybını en aza indirmek için çaba göstermeleri, kamuyu zamanında ve açık şekilde bilgilendirmeleri çağrısında bulundu.

Liu, kurtarma ekiplerinden bölgede ortaya çıkabilecek yeni toprak kaymalarına karşı dikkatli olmaları ve bilimsel risk değerlendirmesiyle hareket etmelerini istedi.

Kaynak: AA

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