Pakistan’a Sis Çöktü

Pakistan’da yoğun sisi etkili oldu. Pencap eyaletini saran sis nedeniyle görüş mesafesi Narowal kentinde 100 metreye kadar geriledi.

Ulaşımda da aksamalar meydana gelirken, sis dolayısıyla çok sayıda trafik kazası yaşandı. Sis tabakası nedeniyle araç trafiği de olumsuz şekilde etkilendi. Uçak seferlerinde gecikmeler yaşanırken bazı seferler ise iptal edildi.

Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Dera Ismail Khan bölgesinde de etkili olan sis nedeniyle görüş mesafesi 300 metreye kadar düştü.

Kaynak: İHA