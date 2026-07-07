Çin'de Çifte Felaket: Kasırga Can Aldı, Heyelanda Köy Toprak Altında Kaldı!

Çin’in Hubey eyaletinde saatteki hızı 140 kilometreye ulaşan fırtına ve kasırga nedeniyle 11 kişi hayatını kaybetti, 331 kişi yaralandı. Gansu eyaletinde yaşanan şiddetli heyelanda ise toprak altında kalan 33 kişiyi kurtarmak için zamanla yarışılıyor.

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Çin'de Çifte Felaket: Kasırga Can Aldı, Heyelanda Köy Toprak Altında Kaldı!
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Çin, iki farklı eyalette meydana gelen büyük doğal afetlerle sarsılıyor. Xinhua ajansının haberine göre, Çin'in orta kesimindeki Hubey eyaletine bağlı Huangşi, Huanggang, Ecou ve Şianning kentlerinde şiddetli gök gürültülü fırtına ve rüzgar etkili oldu.

SAATTE 140 KİLOMETRE HIZLA VURDU

Fırtınanın hızı bazı bölgelerde saatte yaklaşık 140 kilometreye ulaşırken, bazı yerleşim yerlerinde kasırgalar oluştu. Yetkililer, olumsuz hava olayları nedeniyle bölgede 22 binanın yıkıldığını, 4 bin 855 binada hasar meydana geldiğini açıkladı.

Hubey eyaletinin çeşitli bölgelerindeki söz konusu afetlerde yetkililer 11 kişinin yaşamını yitirdiğini, 331 kişinin yaralandığını duyurdu.

Eyalet genelinde geniş çaplı arama kurtarma ve insani yardım çalışmaları başlatılırken, yetkililer olası ikincil afetlerin önlenmesi amacıyla güvenlik tedbirlerinin artırıldığını belirtti.

GANSU’DA DEV HEYELAN

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletine bağlı Longnan kentinin Nanhe kasabasındaki bir köyde sabah saatlerinde heyelan meydana geldi. Heyelanda toprak altında kalan 33 kişiden 17'si kurtarılırken, arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Yetkililer afetten etkilenen köy sakinlerini güvenli bölgelere tahliye etti.

Kaynak: AA

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Çin Sağanak yağış Heyelan
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