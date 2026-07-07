ABD Başkanı Donald Trump Ankara Yolunda
ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da bugün başlayacak tarihi NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Air Force One uçağıyla yola çıktı.
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36'ncı NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi bugün Ankara'da başlıyor. Kritik zirvenin en önemli konuğu ABD Başkanı Donald Trump olacak.
Trump, tarihi zirveye katılmak üzere ABD'nin Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Havalimanı'ndan Air Force One uçağıyla yola çıktı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuğu Trump ile Beştepe'de kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Ziyarete ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan-Trump görüşmesinde Türkiye-ABD ilişkilerinin gözden geçirileceğini söyledi.
Kaynak: Haber Merkezi
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