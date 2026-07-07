ABD Başkanı Donald Trump Ankara Yolunda

ABD Başkanı Donald Trump, Ankara'da bugün başlayacak tarihi NATO Zirvesi'ne katılmak üzere Air Force One uçağıyla yola çıktı.

Son Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump Ankara Yolunda
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

36'ncı ⁠ NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi bugün Ankara'da başlıyor. Kritik zirvenin en önemli konuğu ABD Başkanı Donald Trump olacak.

Trump, tarihi zirveye katılmak üzere ABD'nin Maryland eyaletindeki Joint Base Andrews Havalimanı'ndan Air Force One uçağıyla yola çıktı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan konuğu Trump ile Beştepe'de kritik bir görüşme gerçekleştirecek. Ziyarete ilişkin bilgi veren Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Erdoğan-Trump görüşmesinde Türkiye-ABD ilişkilerinin gözden geçirileceğini söyledi.

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Donald Trump
Son Güncelleme:
17 Yıl Sonra İlk... Macron'dan Şam Çıkarması: 'Yeni Bir Sayfa Açıyoruz' 17 Yıl Sonra İlk... Macron'dan Şam Çıkarması: 'Yeni Bir Sayfa Açıyoruz'
Rusya'nın Enerji Altyapısına Ağır Darbe: Ukrayna, 'Kiev Misillemesi' Diyerek Duyurdu Rusya'nın Enerji Altyapısına Ağır Darbe
Fenerbahçe’de Beklenmedik Deprem! Tedesco’nun Çıkacağı Son Maçı Açıkladı: İşte Yerine Gelecek O İsim… Çıkacağı Son Maçı Açıkladı! İşte Yerine Gelecek İsim
Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı Bunu Yapanların Beyni Yaşlanmıyor! 30 Bin Kişiyle Kanıtlandı
ÇOK OKUNANLAR
CHP’de Büyük Fırtına Kapıda: Kılıçdaroğlu’ndan Meclis Sonrası ‘Büyük Arınma’ Operasyonu CHP’de Büyük Fırtına Kapıda: Kılıçdaroğlu’ndan Meclis Sonrası ‘Büyük Arınma’ Operasyonu
NATO Zirvesi Öncesi Gündem Yaratan İddia! Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Müjdeyle Geliyor Kritik Saat Belli Oldu! Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Müjdeyle Geliyor
NATO Zirvesi Öncesi Derin Çatlak: İspanya O Kararı Kabul Etmiyor NATO Zirvesi Öncesi Derin Çatlak: İspanya O Kararı Kabul Etmiyor
Sabah Kırağısı Felaket Getirdi: Yolcu Otobüsü Yan Yattı, Bir Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var! Sabah Kırağısı Felaket Getirdi: Yolcu Otobüsü Yan Yattı, Bir Ölü, Çok Sayıda Yaralı Var!
Fransa Cumhurbaşkanı Macron'un Kaldığı Otelin Yakınlarında Patlama Macron'un Kaldığı Otelin Yakınında Çifte Patlama