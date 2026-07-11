Çin'de Bavi Tayfunu Alarmı: Yaklaşık 2 Milyon Kişi Tahliye Edildi

Bavi Tayfunu'nun Çin'in doğusundaki Cıciang eyaletini vurmasının ardından yaklaşık 1 milyon 720 bin kişi güvenli bölgelere tahliye edildi. Yetkililer en üst düzey acil durum önlemlerini devreye soktu.

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Çin'de Bavi Tayfunu Alarmı: Yaklaşık 2 Milyon Kişi Tahliye Edildi
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Çin'in doğusundaki Cıciang eyaleti Bavi Tayfunu'nun etkisi altına girdi. Çin resmi haber ajansı Xinhua'nın aktardığına göre tayfun, eyalete bağlı Yuhuan kentinin kıyılarını vurdu. Meteoroloji yetkilileri, Bavi'nin kuzeybatı yönünde ilerlemeyi sürdürdüğünü ve etkisini zamanla kaybetmesinin beklendiğini bildirdi.

KIRMIZI ALARM VERİLDİ

Cıciang eyalet yönetimi, tayfuna karşı acil durum müdahale seviyesinin en yüksek düzeye çıkarıldığını ve yaklaşık 1 milyon 720 bin kişinin güvenli bölgelere tahliye edildiğini açıkladı. Çin Ulusal Meteoroloji Merkezi'yse ülkenin doğu kesimlerinde önümüzdeki 3 gün boyunca şiddetli yağışların etkili olacağı uyarısında bulundu.

Çin'de Bavi Tayfunu Alarmı: Yaklaşık 2 Milyon Kişi Tahliye Edildi - Resim : 1

Açıklamada, Cıciang'ın yanı sıra Şanghay, Jiangşi ve kuzey bölgelerde yer yer kuvvetli sağanak yağışların görülebileceği belirtilirken, dağlık alanlarda sel ve heyelan, şehir merkezlerinde ise su baskını riskine dikkat çekildi.

Kaynak: AA

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