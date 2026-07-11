İran Duyurdu: Son ABD Saldırılarında Kaç Kişi Öldü?

İran Sağlık Bakanlığı, ABD'nin 8 ve 9 Temmuz'da düzenlediği saldırılarda 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 115 kişinin yaralandığını açıkladı. Saldırıların ülkenin 6 farklı kentini hedef aldığı belirtildi.

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İran Duyurdu: Son ABD Saldırılarında Kaç Kişi Öldü?
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İran, ABD'nin 8 ve 9 Temmuz tarihlerinde düzenlediği saldırıların bilançosunu açıkladı. İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ABD'nin ülkenin altı kentini hedef alan saldırılarında biri kadın olmak üzere 17 kişinin hayatını kaybettiğini, 115 kişinin ise yaralandığını bildirdi. Kermanpur, saldırıların İran'ın güney bölgeleri ile ülkenin kuzeyindeki Gülistan eyaletini kapsadığını belirtti.

NE OLMUŞTU?

ABD, İran'ın Hürmüz Boğazı'nda bazı gemileri "koordinasyonsuz hareket ettikleri" gerekçesiyle hedef almasının ardından, iki ülke arasında daha önce sağlanan mutabakata rağmen 8 ve 9 Temmuz'da İran topraklarına yönelik saldırılar düzenlemişti. İran saldırılara karşılık olarak Bahreyn, Kuveyt ve Ürdün'deki ABD askeri üslerini hedef alan operasyonlar gerçekleştirmişti.

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Kaynak: AA

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