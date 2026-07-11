Başkan Adayları Arasında Gösteriliyor: ABD'li Kongre Üyesi Ro Khanna Batı Şeria'da Alıkonuldu

Demokrat Parti'nin potansiyel başkan adayları arasında gösterilen ABD Kongre Üyesi Ro Khanna, Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler tarafından alıkonulduğunu açıkladı. Khanna, yaklaşık 90 dakika boyunca bölgeden ayrılmasına izin verilmediğini belirterek, "Büyük bir hata yaptılar" dedi.

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Başkan Adayları Arasında Gösteriliyor: ABD'li Kongre Üyesi Ro Khanna Batı Şeria'da Alıkonuldu
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ABD'de 2028 başkanlık seçimleri için Demokrat Parti'nin potansiyel adayları arasında gösterilen Ro Khanna, işgal altındaki Batı Şeria'da İsrailli yerleşimciler tarafından alıkonulduğunu açıkladı. Khanna, Batı Şeria'nın güneyindeki El Halil kentini ziyareti sırasında önce yasa dışı İsrailli yerleşimciler, ardından olay yerine gelen İsrail askerleri tarafından bölgede tutulduğunu belirtti.

Ro Khanna, yaptığı paylaşımda yerleşimcilerin Amerikan yapımı M4 tüfekleri taşıdığını ifade ederek, "Büyük bir hata yaptılar" ifadelerini kullandı. Khanna, yaşanan anlara ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşırken, İsrail askerlerinin olay yerine geldikten sonra yerleşimcilerin tarafında yer aldığını ve ayrılmasına izin verilmediğini söyledi.

'BİR ABD KONGRE ÜYESİ BU YAŞIYORSA...'

The New York Times tarafından aktarılan bilgilere göre Khanna ve beraberindeki grup yaklaşık 90 dakika boyunca bölgeden ayrılmasına izin verilmeden bekletildi. Haberde, Khanna'nın bu süreçte yerleşimcilerin hakaretlerine maruz kaldığı da belirtildi. Yaşadıklarının ardından açıklama yapan Khanna, "Bir Amerikan Kongre üyesini 90 dakika boyunca çaresiz hissettirebiliyorlarsa, işgal altındaki Filistinlilerin her gün nasıl hissettiklerini düşünün" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi

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