CHP’li Çeviköz'den İsveç'teki eyleme tepki: Kuran yakmak açıkça İslam düşmanlığı ve nefret suçudur

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Ünal Çeviköz, İsveç’in başkenti Stokholm’de Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakılmasının İslam düşmanlığı ve nefret suçu olduğunu ifade etti.

‘İSVEÇ’TEKİ EYLEM AÇIKÇA NEFRET SUÇU’

Yazılı bir açıklama yapan Çeviköz, Kur’an-ı Kerim yakılmasını şiddetle kınadığını ifade ederek, “Bu eylemi ifade özgürlüğü kılıfına sığınarak geçiştirmek asla kabul edilemez. Eylemin 'İslamofobi' ile açıklanması da mümkün değildir. Olay açıkça İslam düşmanlığıdır ve nefret suçudur” dedi.

‘NATO SADECE ASKERİ SAVUNMA ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR’

İsveç toplumunda bu tür eylemlere yeltenebilen bireylerin bulunmasının üzücü olduğunu ifade eden Çeviköz, İsveç’in NATO’ya üye olmak için başvurduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Unutulmamalıdır ki İsveç’in üye olmak için başvurduğu NATO sadece bir askeri savunma örgütü değil aynı zamanda demokratik değerleri de savunan ülkelerin bir araya geldikleri bir siyasi örgüttür. Büyükelçiliğimizin önünde yapılan eylemi sadece İsveç hükümetinin değil aynı zamanda İsveç toplumunun da desteklemediğini umuyoruz."