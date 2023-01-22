CHP’li Çeviköz'den İsveç'teki eyleme tepki: Kuran yakmak açıkça İslam düşmanlığı ve nefret suçudur

TBMM Dışişleri Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Ünal Çeviköz, İsveç’te Kur’an-ı Kerim yakılmasının açıkça İslam düşmanlığı ve nefret suçu olduğunu söyledi. Çeviköz, "Bu eylemi ifade özgürlüğü kılıfına sığınarak geçiştirmek asla kabul edilemez." dedi.

Son Güncelleme:
CHP’li Çeviköz'den İsveç'teki eyleme tepki: Kuran yakmak açıkça İslam düşmanlığı ve nefret suçudur

CHP İstanbul Milletvekili ve TBMM Dışişleri Komisyonu CHP Grup Sözcüsü Ünal Çeviköz, İsveç’in başkenti Stokholm’de Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur’an-ı Kerim yakılmasının İslam düşmanlığı ve nefret suçu olduğunu ifade etti.

İsveç Dışişleri Bakanı'ndan açıklama: İslamofobik provokasyonlar dehşet vericiİsveç Dışişleri Bakanı'ndan açıklama: İslamofobik provokasyonlar dehşet vericiDünya

‘İSVEÇ’TEKİ EYLEM AÇIKÇA NEFRET SUÇU’

Yazılı bir açıklama yapan Çeviköz, Kur’an-ı Kerim yakılmasını şiddetle kınadığını ifade ederek, “Bu eylemi ifade özgürlüğü kılıfına sığınarak geçiştirmek asla kabul edilemez. Eylemin 'İslamofobi' ile açıklanması da mümkün değildir. Olay açıkça İslam düşmanlığıdır ve nefret suçudur” dedi.

Muhalefetten İsveç tepkisi: Saygısızlığın amacını da, hedefini de iyi biliyoruzMuhalefetten İsveç tepkisi: Saygısızlığın amacını da, hedefini de iyi biliyoruzSiyaset

‘NATO SADECE ASKERİ SAVUNMA ÖRGÜTÜ DEĞİLDİR’

İsveç toplumunda bu tür eylemlere yeltenebilen bireylerin bulunmasının üzücü olduğunu ifade eden Çeviköz, İsveç’in NATO’ya üye olmak için başvurduğunu hatırlatarak şu ifadeleri kullandı:

"Unutulmamalıdır ki İsveç’in üye olmak için başvurduğu NATO sadece bir askeri savunma örgütü değil aynı zamanda demokratik değerleri de savunan ülkelerin bir araya geldikleri bir siyasi örgüttür. Büyükelçiliğimizin önünde yapılan eylemi sadece İsveç hükümetinin değil aynı zamanda İsveç toplumunun da desteklemediğini umuyoruz." 

Etiketler
İsveç NATO CHP
Son Güncelleme:
AKP'li Kurtulmuş: “Böyle giderse İsveç’in NATO’ya girmesi Türkiye tarafından asla onaylanmayacak" Güncel 22 Ocak 2023 12:46
Yeni Zelanda'da Ardern'in ardından Başbakan belli oldu Dünya 22 Ocak 2023 12:07
Meclis baskını Brezilya'yı sarstı: Lula, Genelkurmay Başkanını görevden aldı Dünya 22 Ocak 2023 11:17
Afganistan'da "şüpheli" salgın: 21 kişi yaşamını yitirdi Dünya 22 Ocak 2023 09:57
ÇOK OKUNANLAR
Yargıtay'dan staj ve çıraklık sigortasında emsal karar Staj ve çıraklık sigortasında emsal karar
Ankara'da konuşulan 'ham bilgi': İktidar emekli maaşına ve asgari ücrete ek zam yapacak, oranlar dikkat çekiyor Ankara'da konuşulan 'ham bilgi': Emekli maaşına ve asgari ücrete ek zam yolda
Yeniden gündeme geldi: Erdoğan için yapılan Ebced analizinde neler vardı? Erdoğan için yapılan Ebced analizinde neler vardı?
AKP'nin anketi: İktidar partisi yüzde 42'nin altında, Erdoğan'ın oy oranı 'uçuyor' AKP'nin anketi: Parti yüzde 42'nin altında, Erdoğan'ın oy oranı 'uçuyor'
WhatsApp'ta yeni dönem! Herkes bundan şikayet ediyordu WhatsApp'ta yeni dönem