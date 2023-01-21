Muhalefetten İsveç tepkisi: Saygısızlığın amacını da, hedefini de iyi biliyoruz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İsveç'te İslam karşıtı gösterici aşırı sağcı Rasmus Paludan'ın Kuran-ı Kerim yakmasına tepki gösterdi.

Twitter hesabından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "İsveç’in başkenti Stockholm’de büyükelçiliğimiz önünde Kur’an-ı Kerim’e yapılan insanlık dışı saldırı kabul edilemez. Milyarlarca Müslüman’ı incitecek bu saygısızlığın amacını da, hedefini de iyi biliyoruz. Nefret suçunun zirvesi olan bu faşizmi lanetliyorum" dedi.

İsveç’in başkenti Stockholm’de büyükelçiliğimiz önünde Kur’an-ı Kerim’e yapılan insanlık dışı saldırı kabul edilemez. Milyarlarca Müslüman’ı incitecek bu saygısızlığın amacını da, hedefini de iyi biliyoruz. Nefret suçunun zirvesi olan bu faşizmi lanetliyorum. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 21, 2023

Saadet Partisi lideri Temel Karamollaoğlu da tepkisini sosyal medya hesabından dile getirdi. Karamollaoğlu, "İslomofobi ve ırkçılığı besleyip büyütenler ve bunlardan beslenenler, açıkça nefret suçu işlemektedir! İsveç’te, büyükelçiliğimiz önünde hayat rehberimiz, kitabımız Kur’an-ı Kerîm’e yönelik alçakça saldırı gerçekleştirenleri ve buna göz yumanları şiddetle kınıyorum!" dedi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, "Bir dinin, her hangi bir inancın kutsal kitabının yakılması ya da buna izin verilmesi (haberlerin doğru olduğu kabulüyle) kabul edilemez. Bunun adı demokrasi ya da eylem özgürlüğü değil inanç üzerinden yapılmak istenen bir provokasyondur" paylaşımını yaptı.

İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu ise eyleme izin verilmesini kınarken bunun iki ülkenin geleceği bakımından da hatalı olduğunu söyledi. İYİ Parti lideri Meral Akşener'in de paylaştığı ifadeler şu şekilde:

Bugün İsveç’teki Türk Büyükelçiliği önünde gerçekleşecek olan ve bir grubun Kur’an-ı Kerim yakmayı planladıkları iddia edilen eyleme izin verilmesi kabul edilemez. Bu tutum, hak ve özgürlük kavramlarıyla açıklanamayacağı gibi iki ülke ilişkilerinin geleceği bakımından hatalıdır.

İYİ Parti olarak İsveç yetkili makamlarını bu çirkin eylemin gerçekleştirilmesini önlemeye ve Milletimizin hassasiyetlerine saygı göstermeye davet ediyoruz.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da “Bugün İsveç'te Türk Büyükelçiliği önünde yapılacağı belirtilen eylem de akıl dışıdır. Türkiye'nin tüm İslam ülkeleriyle birlikte bu talihsiz eylemin, gerçekleşmemesi yönünde güçlü irade göstermesi önemlidir" dedi.