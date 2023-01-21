Pervin Buldan: 6'lı Masa adayını çeksin, bizim adayımıza oy versinler

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, partisinin cumhurbaşkanlığı seçimine kendi adayıyla girmesi konusunda kararlı olduklarını belirterek adayın şubat ayı başında kamuoyuna duyurulacağını söyledi.

"6’lı Masa adayını çeksin, bizim adayımıza oy versinler. Bu kadar net konuşuyoruz" diyen Buldan, "Çıkaracağımız aday 6’lı Masa’nın adayından çok daha kapsayıcı, çok daha güven verici ve Türkiye toplumunun vicdanına seslenecek birisi olacak" diye konuştu.

'HDP’NİN BU SEÇİMLERDE KENDİ ADAYIYLA VAR OLACAĞINI BELİRTTİK, ARKASINDAYIZ'

Buldan, Bianet'ten Ruken Tuncel'in sorularını şöyle yanıtladı:

HDP'nin kendi adayını çıkaracağını söylemenizin ardından sosyal medyada "AKP ile anlaştığınıza" dair yorumlar yapıldı. Bazı gazeteciler kendi adayınızı çıkarmanızın sadece iktidara kazandıracağı şeklinde değerlendirmeler yaptı. HDP'nin AKP ile anlaşması gibi bir durum söz konusu olur mu?

Bizim aday çıkarmamızın AKP’nin işine yarayacağı söylentilerine kesinlikle katılmıyorum. Tam tersine biz her zaman olduğu gibi AKP rejimini bitirmek-devirmek, AKP- MHP bloğunu göndermek için uzun süredir bir mücadele yürütüyoruz ve bu mücadelemizi bu seçimlerde de sürdürmekte kararlıyız. Bunun altını özellikle çizmek istiyorum.

Aday çıkarmamızın bu kadar yankı uyandırmasını çok normal karşılıyorum çünkü şimdiye kadar HDP’ye hep çantada keklik gözüyle bakanlar, sadece bir tarafa yamaymış gibi algılayanlar HDP’nin bir siyasi parti olduğunu ya da HDP’nin bir irade olduğunu unutarak bu söylemlerini sürdürdüler ve bu algıyı yaratmaya çalıştılar.

Oysa HDP bugün Türkiye’de üçüncü büyük parti ve bir irade belirleyen bir güç. Gücünü, irade olduğunu son seçimlerde ortaya koymuştu ve hâlâ aynı iddiayla yürüyen ve bu iddiasını gittikçe büyüten, bu doğrultuda da bu seçimlerde bir kez daha belirleyen bir güç olduğunu ispat edecek bir parti.

Dolayısıyla cumhurbaşkanı adayımızı çıkarmamak için herhangi sebebimiz yok, aksine cumhurbaşkanı adayımızı çıkarmamız için birçok nedenimiz vardı. Ayrıca bu kararın sadece benim söylemim üzerinden algılanmaması gerekiyor. Karar mekanizmalarımız bu konuda hazırlık yaptığını, kurullarımızın bu noktada kararlı olduğunu ifade eden birçok söylemimiz olmuştu. Son aşamada HDP’nin bu seçimlerde kendi adayıyla var olduğunu, var olacağını belirttik ve bunun arkasındayız.

Aday çıkarma meselesinin AKP’ye göz kırpmak olduğunu veya AKP’nin kazanmasına zemin hazırlayan bir yol olduğunu ifade edenlere de şunu söylemek isterim: Bizim tek amacımız AKP’yi bu seçimlerde tarihe ve tarihin çöplüğüne gömmektir, bu kadar net söylüyorum.

'EMEP VE TİP'İN AÇIKLAMALARINI SAYGIYLA KARŞILIYORUZ'

Tekrar kendi adayınızı çıkarma açıklamanıza döneceğim. Kendi adayınızı çıkaracağınızı duyurmanızın hemen ardından Emek ve Özgürlük İttifakı içinde yer alan EMEP ve TİP bir açıklama yaptı ve ortak aday çıkarmaktan yana olduklarını belirttiler. Emek ve Özgürlük İttifakı aday çıkarma konusunda mutabık değil mi?

Öyle düşünüyor olabilirler fakat HDP bir çatı partisi ve bileşenlerimiz var. Biz HDP olarak kendi adayımızla çıkmayı daha uygun gördüğümüzü düşünüyoruz. Bu ayın 24’ünde ittifak partileriyle bir toplantımız olacak ve bu konu netleşecek. Bu konuyla ilgili EMEP ve TİP'in yaptığı açıklamaları elbette saygıyla karşılıyoruz, sonuçta herkes kendi siyasetini yapıyor, biz de kendi siyasetimizi yapıyoruz ancak ortak bir noktada buluşacağımızı düşünüyoruz.

Bu konuda büyük bir sıkıntı yaşayacağımızı düşünmüyoruz, temaslarımız devam ediyor. Mutlaka bir ortak noktada buluşacağız. Ayrı bir yerden bakmak siyasetin gereği olabilir ama elbette ittifak partilerinin ortaklaşacağı bir sonuç olacaktır. 24’ünde yapacağımız toplantının ardından açıklamamızı yapacağız.

'İTTİFAK İÇİNDE GÖRÜŞ AYRILIĞI YOK'

15 Ocak'ta Kartal Meydanı'nda Emek ve Özgürlük İttifakı olarak ilk mitinginizi yaptınız. TİP mitingde konuşma yapmadı, basında da çok çeşitli iddialar yer aldı. Siz az önce sorun olmadığını belirttiniz fakat tekrar sormak istiyorum; İttifakın ortaklaşamadığı noktalar var mı?

TİP'in o gün konuşmamasının gerekçelerini çok bilmiyorum, Sayın Erkan Baş bir anda konuşmayacağını ifade etti. Az önce de söylediğim gibi ayın 24'ünde yapacağımız toplantıda bu konuyu değerlendireceğiz, ama şu an ittifak içinde herhangi bir görüş ayrılığı veya farklı bir anlayış yok.

Görkemli bir miting yaptık, önümüzdeki dönemlerde de ittifak olarak mitinglerimiz devam edecek. Bu bir seçim ittifakı değil, bir mücadele ittifakı, böyle bir ittifaktan söz ediyoruz. Bir görüş ayrılığının olmadığını da çok rahatlıkla söyleyebilirim.

'İYİ PARTİ HARİÇ TÜM PARTİLERLE GÖRÜŞTÜK'

6'lı Masa ile temaslarınız da oldukça merak konusu, bugüne kadar 6’lı Masa veya 6’lı Masa içinde yer alan partilerle temaslarınız oldu mu?

Bir dönem İYİ Parti hariç CHP, DEVA, Gelecek, Saadet Partisiyle genel başkanlar düzeyinde basına açık görüşmelerimiz oldu. Bunu çok gizli saklı yapmadık. Hatta görüşmelerimizde seçim güvenliği başta olmak üzere seçimlere kadar ve seçimlerden sonra yapılması gerekenler üzerinden görüş alışverişinde bulunduk. Çok olumlu, çok pozitif görüşmeler oldu, hemen hemen tüm konularda hemfikir olduk.

Görüştüğümüz her siyasi parti ile çok olumlu görüşmeler yaptık ve şu konuda hemfikirdik: Bu ülkede seçimlere kadar bir yol temizliğine ihtiyaç var. Çünkü neyi elinize alıyorsanız elinizde kalıyor. Hukuk, adalet, demokrasi, toplumsal sorunlar... Bütün bunlara baktığımızda büyük haksızlıklar yaşandığı noktasında hepimiz ortaklaştık ve bu anlamda birlikte hareket etmeye de ihtiyaç olduğunu söylemiştik.

Daha sonra genel başkanlar düzeyinde değil, ama oluşturduğumuz heyetler birer komisyon şeklinde sürekli bir araya geldiler. Seçimlere kadar nasıl bir yol temizliği yapılmalı, seçim güvenliği, sandık güvenliği nasıl sağlanmalı gibi konularda sürekli bir temas oldu ve bu temaslar hâlâ devam ediyor.

Biz seçim güvenliğini, sandık güvenliğini çok önemsiyoruz. AKP’nin seçimi kaybetmemek için ne tür oyunlara ve hilelere de başvuracağını biliyoruz. Her seçimde yaptığı gibi bu seçimde de oyunlara başvuracaktır. Dolayısıyla seçim ve sandık güvenliğiyle ilgili neler yapılabileceğine dair temaslarımız oluyor. Bunun dışında farklı konularda herhangi bir temas şu ana kadar olmadı.

'ORTAK ADAY GÖRÜŞMEMİZ OLMADI'

Yani ortak aday çıkarma konusunda bir görüşme gerçekleştirmediniz, doğru mu anlıyorum?

Hayır, bu konuda görüşmelerimiz olmadı. Dediğim gibi Türkiye’nin temel meseleleri üzerinden görüşmeler yapılmıştı, cezaevlerindeki siyasetçilerin durumu, belediyelere atanan kayyımlar, parlamento, vesayet bütün bunlar üzerinde görüşmeler yapmıştık, ortak aday konusunda o zaman da görüşmemiz olmadı, şu anda da yok.

'6’LI MASA ADAYINI ÇEKSİN, BİZİM ADAYIMIZA OY VERSİN'

Geçen günlerde Grup Başkanvekili Saruhan Oluç katıldığı televizyon programında 6’lı Masa’yı eleştirmiş ve “Bir düğün yapılıyor, davetiye gönderiliyor ama bize düğüne gelmeyin, takınızı da gönderin fakat zarfın üstüne isminizi yazmayın, diyorlar” demişti. Yine Garo Paylan katıldığı bir yayında “Bizimle daha güç elinizde değilken yan yana gelmeye çekiniyoruz, gücü elinize geçirdiğinizde size nasıl güveneceğiz” dedi. 6’lı Masa, HDP’den ne bekliyor?

6’lı Masa bizden ‘yanımızda görünmeyin, biz sizinle ortak fotoğraf vermeyelim, ama bu iktidarı değiştirmek için koşulsuz şartsız, bizim belirleyeceğimiz adaya oy verin’ beklentisi içinde. Ancak bu şu an itibariyle mümkün olmayan bir şey.

Biz kendi adayımızla Cumhurbaşkanlığı seçiminde çok büyük bir yarış içine gireceğiz, bunu çok açık ve net söylüyorum. Belki 6’lı Masa’nın adayı bizim adayımızı destekleme kararı alacak.

Türkiye toplumuna güven vermeyen, Türkiye toplumuna kararlılık ifade etmeyen, bütün sorunların çözümüne güvence vermeyen ve belli bir kesimi dışlayan adayın kazanma şansının olmayacağını düşünüyoruz.

Bizim adayımız Türkiye toplumunu kapsayan, tüm krizlerin, sorunların çözümüne çare bulacak olan ve bu konuda güvence verecek olan Türkiye halklarının kabul edebileceği, gerçekten çok samimi ve vicdanının sesini dinleyerek oy verebileceği bir insan olacak.

Bizim 6’lı Masa lehine adayımızı çekmemiz gerektiği düşünülüyor da 6’lı Masa'nın çekmesi neden düşünülmüyor? 6’lı Masa adayını çeksin, bizim adayımıza oy versinler. Bu kadar net konuşuyoruz. Çıkaracağımız aday 6’lı Masa’nın adayından çok daha kapsayıcı, çok daha güven verici ve Türkiye toplumunun vicdanına seslenecek birisi olacak. Bizim adayımız ikinci turda da yarışabilir.

Yani isim belli...

Şu an değil, bir hafta 10 gün içinde belli olacak. Elbette elimizde isimler var, isimler üzerinden konuşuyoruz görüşmeler yapıyoruz ama henüz netleşen bir isim yok. Fakat belirlemeye çalıştığımız her isim çok kıymetli, az önce saydığım tüm özelliklere sahip isimler.

Adaylar arasında kadınlar da yer alıyor mu?

Elbette kadınlar da erkeler de var kısa zamanda adayımızı açıklayacağız, muhtemelen şubat başında açıklayacağız. Adayınızın kriterlerini belirttiniz, anladığım kadarıyla adaylık için şu andan itibaren bir ortaklaşma ya da görüşmeniz olmayacak.

Kendi adayımız olacak ve kendi adayımız için bir seferberlik ruhuyla yoğun bir çalışma başlatacağız. Cumhur İttifakı'nın adayı belli, ama Millet İttifakı'nın da adayı kim olursa olsun bizim açımızdan önemli olan bizim kendi adayımız. Kendi adayımızın kazanması ve ikinci tura kalabilmesi için büyük çalışma içinde olacağız. Bu konuda bir geri adım yok.

Aday çıkarma konusunda kararlı olduğunuzu belirttiniz ancak Ahmet Türk önceki gün verdiği bir röportajda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığına sıcak bakılabileceğini belirtti. Daha önce de Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden benzer açıklamalar yapılmıştı. Emek ve Özgürlük İttifakı'nın Kemal Kılıçdaroğlu aday gösterildiği takdirde destekleme durumu var mı?

Biz kendi adayımızı çıkarıyorken böyle bir kararı neden verelim. Başından beri 6'lı Masa'nın adaylarının isimleri üzerinden bir tartışma yürütmedik. Kriterler ve durduğumuz nokta ve deklarasyonumuz ortadayken başka bir partinin çıkaracağı aday üzerinden değerlendirme yapmayı asla doğru bulmuyoruz.

Biz bir siyasi parti olarak kendi adayımızı çıkarıyoruz ve şu an konuşacağımız tek şey HDP'nin kendi adayının nasıl kazanacağıdır. Türkiye toplumunun HDP'nin adayı etrafında kenetlenmesini sağlayacak formülleri bulmaktır. Bunun dışında diğer partilerin çıkaracakları adayların bizim açımızdan değerlendirilmesi gibi bir durum söz konusu değil.

'BİZ HALA AYNI NOKTADAYIZ'

Peki sizin 6’lı Masa’dan beklentileriniz nedir? Mesela görüşmelerinizde Kürt sorunu üzerinden somut politikalar ortaya koyan bir parti var mı?

Biz sadece Kürt sorunu üzerinden gitmiyoruz. 27 Eylül 2021’de bir deklarasyon yayınladık, tüm muhalif kesimlere, demokrasi güçlerine çağrı yaptık. 11 maddelik bir deklarasyondu ve sadece Kürt meselesini kapsamıyordu.

Adalet, kadın, ekoloji ve daha birçok meseleyi kapsıyordu ve bu sorunların çözümüne dair çok kapsayıcı ve hiç kimsenin itiraz edemeyeceği bir deklarasyondu. Ve şöyle bir çağrı yaptık: Bu deklarasyon üzerinden görüşmeye tartışmaya açığız ve bu değişmez bir deklarasyon da değil, bunu değiştirebilir, üzerinde oynayabiliriz.

Fakat şu güne kadar bu deklarasyon üzerinden, buna 6’lı Masa’da dahil olmak üzere bizimle görüşmeye geçen olmadı. Sadece Kürt meselesi değil, bütün meselelere dair görüşümüz anlayışımız ve çözümümüz yer alıyor ancak böyle bir temas olmadı. Dolayısıyla biz hâlâ aynı noktadayız.

'İKİNCİ TURA KALACAĞI ZAMAN YENİDEN KARAR VERECEĞİZ'

Kamuoyunda oldukça tartışılan bir diğer konu da HDP’nin aday çıkarması durumunda seçimin ikinci tura kalması ve HDP’nin burada alacağı pozisyon. Seçim ikinci tura kalırsa HDP’nin tutumu ne olacak?

Şu an birinci tura yoğunlaşıyoruz, ikinci tura kalacağı zaman veya öyle bir aşamaya geldiğimizde kurullarımızla yeniden bir karar vereceğiz. Ama şu an tek hedefimiz kendi adayımızın birinci turda kazanması yönünde.

6’lı Masa’nın adayının bizim adayımız lehine çekilmesi durumunda adayımızın birinci turda kazanma şansının çok yüksek olduğunu söylemek isterim.