Cenazede Skandal Olay: Rahip Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Polonya'da bir cenaze törenini yöneten rahip, ayin esnasında uyuyakaldı. Uyuyakalan rahibin sarhoş olduğu ortaya çıktı.

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Cenazede Skandal Olay: Rahip Hakkında Soruşturma Başlatıldı

Polonya'da bir cenaze törenini yöneten rahip törenin ortasında uyuyakaldı. Rahibin sarhoş olduğu ortaya çıkarken, ayini bir başka rahip tamamladı.

RAHİBİN SARHOŞ OLDUĞU ANLAŞILDI

Polonya'nın Radomsko kentine bağlı Rzejowice köyünde şaşkınlık verici bir olay yaşandı. Düzenlenen bir cenaze törenini yöneten rahip ilk olarak ölen kişinin yakınlarına çiçekleri tabutun etrafına yerleştirmedikleri için çıkıştı. Daha sonra ise ayin sırasında uyuyakaldı.

Rahibin sarhoş olduğu için sızdığını fark eden cenazedekiler büyük şok yaşadı. Cemaatin durumu kilise yetkililerine haber vermesi üzerine kiliseye başka bir rahip gönderildi.

Cenaze ayinini yeni rahibin tamamlamasıyla cenaze yakınları derin bir nefes aldı.

Bölge piskoposluğu sarhoş rahibin görevden alınması için soruşturma başlattı.

Kaynak: İHA

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