Celine Dion katı kişi sendromu nedeniyle konserlerini iptal etti

Dünyaca ünlü Kanadalı şarkıcı Celine Dion, "katı kişi sendromu" olarak bilinen ve nadir görülen bir nörolojik sorunla bir süredir mücadele ediyor. 55 yaşındaki şarkıcı, hastalığı nedeniyle 2023 ve 2024'teki tüm konserlerini iptal ettiğini duyurdu.

Dion, kendi web sitesinde yayımladığı açıklamasında, "Hepinizi bir kez daha hayal kırıklığına uğrattığım için üzgünüm, ama turneye çıkmak kendinizi yüzde 100 iyi hissederken bile zor olabiliyor. Gücümü geri toplamak için çok uğraşıyorum. Gösterileri ertelemem sizin için adil değil ve bu kalbimi kırsa da yeniden sahneye çıkmaya gerçekten hazır olana kadar her şeyi iptal etmek en iyisi. Hepinizin bilmesini istiyorum, pes etmiyorum. Sizi tekrar görmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Dion’un ekibi web sitesindeki açıklamada, Dion’un gelecekteki konserleri için iyimser olduklarını dile getirerek, “Yakında bir gün Celine’in muhteşem hayranları için performans sergilemek üzere Avrupa’daki tüm bu şehirlere gelebileceğine dair umudumuz var, ama şimdi değil” dedi.

Dion rahatsızlığını ilk olarak geçen yıl Courage Dünya Turu'nun Avrupa ayağını 2023'ün Ağustos ayına ertelediğinde gözyaşlarına hakim olamadığı bir video ile duyurmuştu.

Ünlü şarkıcı açıklamasında, "Ne yazık ki bu spazmlar günlük hayatımın her alanını etkiliyor, bazen yürürken zorlanmama neden oluyor ve ses tellerimi alıştığım şekilde şarkı söylemek için kullanmama izin vermiyor" demişti.

KATI KİŞİ SENDROMU NEDİR?

Dünya çapında 1 ila 2 milyon insanı etkileyen katı kişi sendromu, kas spazmlarına ve zamanla kötüleşen ağrılı sertliğe neden olur. Nörolojik ve otoimmün bir hastalık olan katı kişi sendromu, daha aşırı formlarda, insanların yürümelerini veya günlük yaşamlarını sürdürmelerini engelleyebilir. Tedavi edilebilir değildir, ancak semptomlar ilaç tedavisi ile yönetilebilir ve hafifletilebilir.