Cannes'da ödüller dağıtılmaya başlandı: How to Have Sex festivalin "gizli cevheri" oldu

Molly Manning Walker'ın Cannes Film Festivali'nde prömiyerini yapan "How to Have Sex" filmi, Cannes'da 2023 Belirli Bir Bakış kategorisinde En İyi Film ödülünü kazandı.

Hava kararırken Yunanistan'da bir yaz tatili için yola çıkan üç İngiliz genci konu alan film, Cannes'da en çok konuşulanlardan biri değildi ama film için "gizli cevher" nitelendirmesi yapıldı.

Dün gece düzenlenen "Belirli Bir Bakış" ödül töreninde dört Afrika filmi de ödül aldı. Asmae El Moudir, ailesinin Fas'taki 1981'de çıkan "Ekmek Ayaklanmaları" hikayelerinin ardındaki gerçeği araştırdığı belgeseli "The Mother of All Lies" ile Belirli Bir Bakış'ın En İyi Yönetmen ödülünü kazandı. Kamal Lazraq, Kazablanka banliyölerinde geçen bir suç draması olan "Hounds" ile Belirli Bir Bakış Jüri ödülünü kazandı.

AFRİKA SİNEMASI ÖNE ÇIKTI

Belçikalı-Kongolu hip-hop sanatçısı Baloji'nin ilk yönetmenlik denemesi olan "Omen", En İyi İlk Uzun Metrajlı Yeni Ses ödülünü aldı. Yönetmen Mohamed Kordofani'nin Sudan draması "Goodbye Julia" Belirli Bir Bakış'ın Özgürlük ödülünü kazandı.

Cannes'da genellikle göz ardı edilen veya görmezden gelinen Afrika sineması, festivalde gösterilen rekor sayıda filmle bu yılki Cannes'ın gurur kaynağı oldu.

Belirli Bir Bakış'ta En İyi Film Ekibi ödülü, João Salaviza ve Renée Nader Messora'nın Brezilya draması "The Buriti Flower"a gitti. Film, yerli Krahô kabilesinin tarihinin ve on yıllardır süren toprak hakları mücadelesinin izini sürüyor.

Fransız yönetmen ve senarist Alice Winocour, Alman oyuncu Paula Beer, Fransız-Kamboçyalı yönetmen ve yapımcı Davy Chou ve Belçikalı aktris Émilie Dequenne'in de yer aldığı Belirli Bir Bakış jürisinin bu yılki başkanlığını Amerikalı aktör John C. Reilly yaptı.