40 timsahın arasına düşüp hayatını kaybetti

Kamboçya'da 72 yaşındaki timsah yetiştiricisi Luan Nam, yumurta bırakan timsahlardan birini kafesinden çıkarmaya çalışırken timsahlardan biri tarafından kafesin içine çekildi. 40 timsahın arasına düşen bakıcı hayatını kaybetti.

BBC'nin aktardığına göre, konuya ilişkin açıklama yapan yerel polis, 72 yaşındaki Luan Nam'ın yumurta bırakan timsahlardan birini kafesinden çıkarmaya çalıştığını, timsahın adamın elindeki sopayı tutarak adamı içeri çektiğini söyledi. Polis şefi Mey Savry, "Diğer timsahlar da ölene kadar adama saldırmaya devam etti" açıklamasında bulundu.

TİMSAH YETİŞTİRİCİLERİ DERNEĞİNİN BAŞKANIYDI

Polis şefi Savry, Siem Reap şehri yakınlarında 26 Mayıs Cuma günü yaşanan olay sonrasında timsah yetişticisi Nam'ın vücudunun ısırık izleriyle dolu olduğunu, kollarından birinin ise yerinde olmadığını aktardı. Hayatını kaybeden timsah yetiştiricisinin yerel timsah yetiştiricileri derneğinin başkanı olduğu bilgisi de paylaşıldı.