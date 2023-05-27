Hindistan'da bir yetkili selfie çekerken düşürdüğü telefonun bulunması için barajı boşalttırdı

Gıda denetçisi olarak çalışan Vishvas, bin 200 dolar değerindeki Samsung marka telefonunu Chhattisgarh'daki Kherkatta Barajı'na düşürdü. İlk önce dalgıçlar telefonu bulmaya çalıştı.

BBC'nin haberine göre Rajesh Vishwas, dalgıçlar telefonu bulamayınca selfie çekerken suya düşürdüğü telefonun bulunması için barajın boşaltılmasını emretti. Milyonlarca litre su, üç gün boyunca barajdan boşaltıldı.

Sonunda telefon bulunduğunda ise artık çalışmadığı görüldü.

Vishwas, "telefonun hassas devlet bilgisi içerdiğini ve bu yüzden bulunması gerektiğini" söylese de gücünü kötüye kullanmakla suçlandı.

Vishwas, suyun boşaltılması için bir yetkiliden izin aldığını; hatta kendisine "baraj suyunun kanala boşaltılmasının çevredeki çiftçilere yardım edeceğinin söylendiğini" iddia etti.

Bölge yetkilileri, konuyla ilgili başlatılan soruşturma süresince Vishwas'ın görevden alındığını söyledi.