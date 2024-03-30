Ceketi yürüyen merdivene sıkışan yaşlı adam hayatını kaybetti

Japonya'da bir adamın ceketi, yürüyen merdivenin korkuluklarına sıkıştı. Yaşlı adam, hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
Ceketi yürüyen merdivene sıkışan yaşlı adam hayatını kaybetti

T24'ün aktardığına göre, Japonya'da bir tren istasyonunda takım elbisesinin ceketi yürüyen merdivenin korkuluklarına sıkışan bir adam hayatını kaybetti.

72 yaşındaki Mamoru Suzuki, Japonya'nın doğusundaki Mito kentinde bulunan JR Mito İstasyonu çıkışında bulunduğunda hayatta ve kendindeydi. Kısa süre sonra bilincini kaybeden adam, hastaneye kaldırıldı ve hayatını kaybetti.

Polis, adamın ölümüne yol açan anlarda yaşananları anlayabilmek için istasyonun güvenlik kamerası görüntülerini incelediklerini duyurdu.

Etiketler
Japonya
Son Güncelleme:
ABD'den İsrail'e yeni savaş uçağı ve bomba sevkiyatına onay ABD'den İsrail'e yeni savaş uçağı ve bomba sevkiyatına onay
Boş baklava ve boş tosttan sonra bunu da gördük; Marketlerde satışı başladı Boş baklava ve boş tosttan sonra bunu da gördük; Marketlerde satışı başladı
Biden'dan ABD'li gazetecinin tutuklu bulunduğu Rusya'ya gözdağı: Maliyeti ağır olacak Biden'dan ABD'li gazetecinin tutuklu bulunduğu Rusya'ya gözdağı: Maliyeti ağır olacak
Açmayan çiçekleri anında kendine getiriyor! Bitki dostu kürmüş... Açmayan çiçekleri anında kendine getiriyor! Bitki dostu kürmüş...
ÇOK OKUNANLAR
SGK imzaladı, bankalar artırdı: Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor? Hangi banka ne kadar emekli promosyonu veriyor?
31 Mart yerel seçimi için 10 adımda oy kullanma rehberi 31 Mart yerel seçimi için 10 adımda oy kullanma rehberi
SGK'dan toplu para iadesi nasıl alınır? İşte şartlar... SGK'dan toplu para iadesi nasıl alınır?
Seçim yayın yasağı başladı Seçim yayın yasağı başladı
Yanan lüks villadan ceset çıktı! Ailesi aylardır ulaşamıyormuş Yanan lüks villadan ceset çıktı!