Ceketi yürüyen merdivene sıkışan yaşlı adam hayatını kaybetti

T24'ün aktardığına göre, Japonya'da bir tren istasyonunda takım elbisesinin ceketi yürüyen merdivenin korkuluklarına sıkışan bir adam hayatını kaybetti.

72 yaşındaki Mamoru Suzuki, Japonya'nın doğusundaki Mito kentinde bulunan JR Mito İstasyonu çıkışında bulunduğunda hayatta ve kendindeydi. Kısa süre sonra bilincini kaybeden adam, hastaneye kaldırıldı ve hayatını kaybetti.

Polis, adamın ölümüne yol açan anlarda yaşananları anlayabilmek için istasyonun güvenlik kamerası görüntülerini incelediklerini duyurdu.