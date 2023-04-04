Çamaşır makinesi patladı, saniyelerle kurtuldu

İspanya'da bir çamaşırhanedeki çamaşır makinesi patladı. Çamaşır makinesi çalışırken elinde çantayla çamaşırhaneden çıkan adam, patlamadan saniyelerle kurtuldu.

Son Güncelleme:

İspanya'da bir çamaşırhanede bulunan çamaşır makinelerinden birinde patlama meydana geldi. 

Çamaşır makinesi çalışırken elinde çantasıyla çamaşırhaneden çıkan adam, patlamadan saniyelerle kurtuldu.

Güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde, adamın çamaşırhaneden çıkmasının ardından makinelerden birinin kapağının açıldığı, birkaç giysinin yere düştüğü ve ardından patlama meydana geldiği görüldü.

Kaynak: İHA

Son Güncelleme:

Benzer Videolar

ABD'de tren raydan çıktı: 25 vagon nehre devrildi ABD'de tren raydan çıktı: 25 vagon nehre devrildi
Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem Rusya'da 6.9 büyüklüğünde deprem
Irak'ta inşaat halindeki AVM çöktü: Enkaz altında kalan işçiler kurtarıldı Irak'ta inşaat halindeki AVM çöktü: Enkaz altında kalan işçiler kurtarıldı
Bulgaristan'da halk erken genel seçimler için sandık başında Bulgaristan'da halk erken genel seçimler için sandık başında
Filipinler'deki feribot yangınında can kaybı 31'e yükseldi Filipinler'deki feribot yangınında can kaybı 31'e yükseldi
ABD'de araçtan fırlayan tekerlek, diğer araca takla attırdı! Araçtan fırlayan tekerlek, diğer araca takla attırdı!
Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda 24 saatte 7 patlama Meksika’daki Popocatepetl Yanardağı’nda 24 saatte 7 patlama
Fransa'da emeklilik yaşı 64'e çıktı, Macron'un saati tepki çekti! Fransa'da emeklilik yaşı 64'e çıktı, Macron'un saati tepki çekti!
Umman’da şaşkınlık yaratan görüntü: Çöl denize döndü Umman’da şaşkınlık yaratan görüntü: Çöl denize döndü
ABD'de siyah bir genç polis tarafından gözaltında işkenceyle öldürüldü Siyah genç gözaltında işkenceyle öldürüldü
Afganistan ve Pakistan’ı vuran depremde 12 kişi hayatını kaybetti Afganistan ve Pakistan’ı vuran depremde 12 kişi hayatını kaybetti
Plaja acil iniş yapan uçak denize sürüklendi Plaja acil iniş yapan uçak denize sürüklendi
ÇOK OKUNANLAR
SGK Uzmanı Erdursun, Temmuz ayında yapılması gereken zammı açıkladı SGK Uzmanı Erdursun, Temmuz ayında yapılması gereken zammı açıkladı
90’ların çocuk yıldızıydı: Küçük Onur'u görenler tanıyamadı 90’ların çocuk yıldızıydı: Küçük Onur'u görenler tanıyamadı
Yasak Elma'da 3 ayrılık birden: Başrol veda ediyor Yasak Elma'da 3 ayrılık birden: Başrol veda ediyor
Özge Ulusoy'un son hali gündem oldu Özge Ulusoy'un son hali gündem oldu
AREA Araştırma Başkanı Karan: Muharrem İnce'nin oyu 5 puan birden düştü AREA Araştırma Başkanı Karan: İnce'nin oyu 5 puan birden düştü